Intentaba sustraer bienes y fue descubierto

• Fue durante recorridas preventivas, y se continúa trabajando para identificar y detener a los restantes involucrados

Efectivos de la Comisaría Séptima, intervinieron en un intento de robo registrado en un domicilio ubicado en el barrio Juan Domingo Perón de esta ciudad y detuvieron a un hombre, sindicado como presunto autor del hecho.

El procedimiento se concretó alrededor de las 00:25 horas de este miércoles, cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas observó a tres hombres intentando sustraer pertenencias de una vivienda.

Al advertir la presencia de los uniformados, los sujetos emprendieron la fuga en distintas direcciones.

Tras una rápida intervención, los policías demoraron a uno de ellos, un hombre de 31 años, quien fue trasladado hasta la dependencia policial para continuar con las actuaciones procesales.

Se realizaron las diligencias con personal de la Dirección General de Policía Científica, que realizó las diligencias periciales y documentó fotográficamente todo el procedimiento.

Mientras tanto, efectivos de la fuerza provincial continúan con las tareas investigativas para individualizar y aprehender a los restantes involucrados, además de esclarecer totalmente el hecho.

La Policía de Formosa mantiene una activa presencia preventiva y continúa trabajando para fortalecer la seguridad de los vecinos y prevenir hechos delictivos.