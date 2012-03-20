La Policía desarticuló centro de distribución de drogas en el barrio Las Orquídeas

• También detuvieron a cuatro personas, secuestraron estupefacientes, balanzas y otros elementos de interés para la causa

Efectivos de la Dirección General Drogas Peligrosas detuvieron a un hombre durante una investigación por la comercialización de estupefacientes lo que derivó en un allanamiento en el barrio Las Orquídeas, el secuestro de estupefacientes, balanzas, teléfonos, dinero y la detención de tres personas.

El primer procedimiento se concretó el martes último cuando los investigadores detuvieron a un hombre de 37 años en el barrio Las Orquídeas.

Por lo que continuando con la investigación se solicitó al Juzgado de Instrucción y Correccional del Fuero Contra el Narcocrimen orden de allanamiento para una vivienda en donde presuntamente se comercializaría estupefacientes.

Con la orden del juez en mano se llevó a cabo la requisa domiciliaria este miércoles por la mañana, en el inmueble ubicado en la manzana 13 de mencionado barrio.

Allí se secuestró envoltorios de cocaína, dos balanzas, tres teléfonos celulares, elementos de consumo y dinero en efectivo.

A demás la detención de dos mujeres de 48 años y un hombre de 30 años.

Todo lo secuestrado fue trasladado hasta sede policial, los detenidos fueron notificados de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia.

Se contó con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones Policiales y Policía Científica para documentar el procedimiento.