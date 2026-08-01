La Policía detuvo a un hombre que lesionó a otro con un arma de fuego

El hecho ocurrió en un reconocido motel del barrio Liborsi

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a un hombre sindicado como presunto responsable de lesionar a otro con un arma de fuego y secuestraron la motocicleta en la que se desplazaba.

Alrededor de las 19:00 horas de este domingo, efectivos policiales tomaron conocimiento sobre un hecho de lesiones con arma de fuego ocurrido en el interior de un motel ubicado en el barrio Liborsi de esta ciudad.

Al lugar acudieron integrantes de la Comisaría Sexta quienes se hicieron cargo de las actuaciones procesales.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, por cuestiones que son materia de investigación, un hombre de 32 años habría concurrido al lugar y, portando un revólver, exigió a la víctima de 36 años, el presunto pago de una deuda.

Durante el altercado se produjo un disparo de arma de fuego que impactó en el sector del pie del sujeto, mientras que el agresor se dio a la fuga del lugar.

El hombre herido fue asistido inicialmente por personal de salud y posteriormente trasladado al Hospital Central para recibir atención médica.

El caso fue puesto en conocimiento del Dr. Marcelo López Picabeda, Juez de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa, quien direccionó el procedimiento.

Ante esta situación, se inició la causa judicial correspondiente con intervención de la Justicia, mientras investigadores de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales desplegaron una serie de tareas tendientes al esclarecimiento del hecho.

Como resultado del rápido accionar investigativo, alrededor de las 20:35 horas se logró la aprehensión del presunto autor y el secuestro de una motocicleta que habría sido utilizada como medio de movilidad para alejarse del lugar.

En consecuencia, personal de la Dirección General de Policía Científica documentó fotográficamente todo el procedimiento.

Detenido y secuestro fueron trasladados hasta la dependencia policial.

Asimismo, la investigación continúa para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho y reunir los elementos de prueba necesarios para ser aportados a la Justicia de turno.