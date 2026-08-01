La Policía detuvo a dos sujetos que intentaron sustraer bienes en los barrios Independencia y Liborsi

• La participación ciudadana fue clave para poner tras las rejas a los malvivientes

Efectivos policiales de distintas dependencias detuvieron a dos sujetos, uno de ellos por intentar sustraer la unidad exterior de un aire acondicionado de una vivienda en el barrio Liborsi, mientras que el otro fue detenido por pretender sustraer un teléfono en el barrio Independencia, ambos se encuentran a disposición de la Justicia.

El primer procedimiento se concretó el domingo último alrededor de las 11:20 horas, cuando integrantes de la Comisaria Seccional Sexta junto al personal de la Zona 4 del Comando Radioeléctrico Policial verificaron un requerimiento en una vivienda ubicada por calle La Rioja, del barrio Liborsi.

En el lugar detuvieron a un sujeto que fue sorprendido cuando intentaba sustraer la unidad exterior de un aire acondicionado Split, que se hallaba en el patio lateral de la vivienda.

Por último, el domingo por la tarde personal de la Zona 1 del Comando Radioeléctrico Policial verificaron un requerimiento en inmediaciones de Sarmiento y Corrientes del barrio Independencia.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que un ciudadano tenía demorado a un hombre, quien momentos antes se desplazaba a bordo de una motocicleta de 110 cilindradas y habría subido a la vereda, interponiéndose en el desplazamiento de una mujer que caminaba por el sector.

Conforme a las averiguaciones realizadas y a los testimonios obtenidos, el sujeto demorado habría intentado sustraerle un teléfono celular, produciéndose un forcejeo durante el cual el dispositivo cayó al suelo y sufrió daños.

En ambos procedimientos se contó con la colaboración de personal de Policía Científica para documentar los hechos, por otra parte, los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, notificados de su situación procesal y puestos a disposición de la Justicia.