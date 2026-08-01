La Policía allanó vivienda, detuvo a hombre y secuestró bienes de interés en la causa

Fue en el marco investigativo de una causa por “Robo a mano armada”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina, detuvieron a un hombre y secuestraron una bicicleta tipo playera, un cuchillo y dinero en efectivo, durante un allanamiento en la manzana 37 del barrio Simón Bolívar.

El procedimiento se llevó a cabo este lunes, alrededor de las 12:30 horas, en cumplimiento de una orden de allanamiento dispuesta por el Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 3 de la Primera Circunscripción Judicial.

Durante el mandato, los efectivos aprehendieron a un hombre de 37 años y secuestraron una bicicleta tipo playera negra, un arma blanca tipo cuchillo y una importante suma de dinero.

Durante el procedimiento se contó con la colaboración de efectivos del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR) y personal de todas del área de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco.

El detenido y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la magistratura interviniente, en el marco de la causa judicial por “Robo a mano armada”.