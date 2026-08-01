En múltiples intervenciones recuperaron bienes y detuvieron a 5 personas por distintos delitos

Se secuestró una carpa, termos, herramientas y se aprehendió a sujetos vinculados a causas por hurto y robo con escalamiento

Integrantes de la Brigada de Investigaciones del Comando de Prevención y Seguridad Urbana de Clorinda llevaron adelante varios procedimientos en distintos barrios de la ciudad, con exitosos resultados.

El primer procedimiento se registró días atrás en calles Neuquén y Brasil del barrio 25 de Mayo, donde se detuvo a un hombre de 25 años imputado en una causa por el delito de "Hurto", con intervención de la Justicia.

Luego, los investigadores desplegados en el barrio 25 de Mayo, entre calles Sor Clotilde y Güemes, aprehendieron a otro individuo de 24 años implicado en un caso de "Robo con Escalamiento".

Otra intervención se realizó en la noche del jueves último en el barrio 6 de Enero, sobre Ruta Nacional N° 86, donde personal de la Brigada observó a un sujeto trasladando una carpa de lona. Al advertir la presencia policial, el mismo abandonó el bien y logró darse a la fuga.

En el lugar se procedió al secuestro del elemento, el cual fue denunciado en una causa judicial por hecho de "Hurto" que se instruye en la Comisaría Territorios Nacionales.

Durante esa labor investigativa, en la tarde del viernes en el barrio San Miguel, se detuvo a un hombre de 24 años imputado en una causa judicial, quien registraba pedido de captura vigente.

Además, en el barrio Alto, en calles Manuel Estrada y Sor María Clotilde León, durante recorridas preventivas, el personal aprehendió a un hombre de 28 años y secuestró termos de agua caliente marca Stanley que interesan a una causa judicial.

Posteriormente, en calles Libertad y Barrera del barrio Libertad, se procedió a la aprehensión de un sujeto de 29 años y al secuestro de una caja de herramientas que transportaba y que fue denunciada como sustraída en la Comisaría Territorios Nacionales.

En todos los procedimientos intervino personal de la Delegación Policía Científica, quienes documentaron las diligencias realizadas.

Los detenidos fueron notificados de su situación legal y los damnificados reconocieron los bienes recuperados como de su propiedad. Todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



