Empleos en la Construcción: Durante mayo Formosa con crecimiento del 1,4% en su comparación mensual

Tras analizar los puestos de trabajo registrados en la construcción en el mes de mayo del 2026 desde la consultora POLITIKÉ reflejaron que provincia de Formosa experimentó un crecimiento del 1,4% en su comparación mensual, ubicándose de esta manera como una de las jurisdicciones de mayor crecimiento en la República Argentina. Dentro de un contexto nacional marcado por caídas generalizadas en empresas de la construcción, puestos de trabajos y salarios, Formosa se destacó en el crecimiento intermensual de mayo.

Irregularidades del Crédito en Familias

Por otra parte, las Irregularidades del Crédito de Familias es un indicador clave para seguir la evolución de la situación financiera de las familias, ya que un incremento del ratio suele reflejar un deterioro en su capacidad de pago como consecuencia de un contexto económico nacional marcado por la pérdida de ingresos, el aumento del endeudamiento o una menor capacidad de consumo. De tal modo que, si analizamos el ratio de irregularidad de créditos de familias en Billeteras Virtuales de las Jurisdicciones que componen la República Argentina, la totalidad de las mismas se encuentran por arriba de los dos dígitos. Por otra parte, en lo que tiene que ver con el Noreste del país, la jurisdicción que menor porcentaje de irregularidad del crédito de familias en Billeteras Virtuales fue la provincia de Formosa con el 27,1% para mayo del 2026.

Inscripciones Iniciales y Transferencias de Motos

En el mes de julio del 2026 las inscripciones iniciales de motocicletas en Formosa experimentaron un aumento del 77,6% en su comparación con el mismo mes del año 2025, siendo de esta manera la cuarta provincia que mayor crecimiento interanual experimentó en el país y en el Norte Grande y primera en la región del NEA, superando ampliamente el promedio nacional del 31,7%. Por otra parte, las transferencias de motos experimentaron un aumento del 18,4% interanual en Formosa para el mismo periodo de tiempo, ubicándose en el tercer lugar a nivel nacional y segunda del Norte Grande que mayor crecimiento interanual experimentaron.

Formación de Activos Externos del Sector Privado no Financiero

Entre los meses de abril de 2025 y junio del año 2026 se ha producido un notable aumento negativo del saldo de la cuenta del Banco Central en la que se refleja el atesoramiento de dólares por parte del público (divisas que son adquiridas por personas físicas y que salen del sistema financiero). Desde la eliminación parcial de restricciones a la compra y venta de divisas acontecida el 14 de abril de 2025, un total 45.828 millones de dólares (103 millones por día), han salido del circuito financiero. El saldo del mes de junio fue de -2.065 millones de dólares, monto que continúa siendo elevado, teniendo en cuenta la necesidad de divisas que tiene el país para el pago de deuda soberana.

El superávit Primario y los Pasivos Ocultos del Tesoro Nacional

El superávit primario, bandera política del gobierno nacional, entre los meses de enero y abril del corriente año, ha tenido un resultado acumulado de $ 8,02 billones (incluyendo $ 1,2 billones producto de privatizaciones). Vale destacar que el mencionado superávit fue consecuencia del gran ajuste que el presidente Javier Milei lleva a cabo desde que asumió el cargo en diciembre de 2.023. Existe un debate entre economistas sobre la veracidad del superávit fiscal, ya que algunos aducen que, si se contabiliza el costo de intereses de la deuda acumulada por el Tesoro de la Nación, el superávit financiero no existiría. La denominada contabilidad creativa del gobierno nacional este año oculta un total de $24,29 billones en intereses otorgados no registrados durante los seis primeros meses del este año. Durante este año la acumulación de intereses capitalizables triplica al superávit primario acumulado. Lo que antes era el déficit cuasi fiscal del BCRA (mayor cantidad de pasivos que de activos) en la actualidad son intereses a pagar no registrados por el Tesoro. Por lo tanto, para el pago de los mismos se utiliza o utilizaría dinero obtenido del superávit primario.

BCRA: Morosidad de las Familias Argentinas

Los datos recientes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirman una situación crítica en la microeconomía: mayo ha marcado otro récord histórico en el porcentaje de irregularidad en el pago de préstamos personales y tarjetas de crédito por parte de las familias argentinas. La realidad de los hogares muestra un severo deterioro que se traduce en la incapacidad de honrar sus deudas. El informe del BCRA es contundente: El ratio de irregularidad para préstamos personales alcanzó el 15,9% en marzo, continuando una tendencia alcista que lo lleva a máximos históricos. La morosidad en tarjetas de crédito se ubicó en el 13,1%, también sin precedentes. Ambos indicadores reflejan un deterioro continuo que se aceleró notablemente a partir de marzo de 2025, triplicando y quintuplicando los ratios de irregularidad de las familias en el último año. Esta escalada en la mora se da tras veinte meses consecutivos sin retrocesos, lo que evidencia un problema estructural en los ingresos familiares frente a un contexto macro económico desafiante. El incremento de la morosidad es el síntoma más crudo del desajuste entre salarios, tasas de interés e inflación. El endeudamiento dejó de ser una herramienta de consumo para convertirse en un mecanismo de supervivencia para cubrir gastos básicos como alimentos y servicios en un contexto de inflación persistente y salarios rezagados. Se estima que un hogar promedio adeuda a entidades bancarias y no bancarias un monto que equivale a más del 130% de su salario mensual, el nivel más alto desde la pandemia. La morosidad se dispara en un marco de altas tasas de interés y un Costo Financiero Total (CFT) que supera ampliamente el 100% anual. La caída del salario real y las elevadas tasas generan una brecha inmanejable entre los ingresos en los hogares y lo que deben pagar, llevando a un círculo vicioso donde pagar el mínimo de la tarjeta se convierte en una trampa de financiamiento a tasas altísimas. La profundización de la recesión y el encarecimiento del costo de vida se suman al deterioro de la calidad del empleo, con un aumento en la informalidad y el trabajo por cuenta propia. Estos factores reducen aún más la capacidad de pago de las familias. En resumen, mientras el indicador de actividad general ofrece una imagen parcial, la realidad en la "economía real" de las familias refleja un colapso financiero doméstico, con la deuda transformándose en un peso insostenible para millones de argentinos.











