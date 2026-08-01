La Municipalidad abre la inscripción a los 26 cursos gratuitos de Artes y Oficios

La Escuela Municipal de Artes y Oficios abre la inscripción para el segundo ciclo de cursos de 2026, con 26 propuestas gratuitas que se dictarán en 10 sedes distribuidas en distintos barrios de la ciudad. La secretaria de Acción Social de la Municipalidad, Paula Cattáneo, anunció que la inscripción se realiza el jueves 13 y el viernes 14 de agosto en Casa Azul, sita en José María Uriburu 544.

El jueves la atención es de 14 a 18 horas y el viernes, de 8 a 12 horas. Para anotarse hay que tener 18 años cumplidos, haber terminado la escuela primaria y presentar una fotocopia del documento nacional de identidad. Los cursos no tienen costo y los cupos son limitados, es decir que cada curso tiene una cantidad de vacantes fijada de antemano y que se cubren por orden de inscripción.

Entre los oficios técnicos se dictan mantenimiento y reparación de split y aire acondicionado, esto es, de los equipos que se instalan en dos partes, una dentro y otra fuera de la vivienda; auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias; refrigeración general; carpintería en aluminio; mantenimiento de piscinas; jardinería y paisajismo; y herrería artesanal y mecánica de motos, dos oficios que tienen una comisión general y otra destinada a mujeres.

En gastronomía la oferta reúne auxiliar en panadería, auxiliar en repostería, decoración básica de tortas y mesas dulces, bartender, que es el oficio de preparar y servir bebidas, y auxiliar en panadería y repostería sin TACC, una denominación que identifica a los alimentos elaborados sin trigo, avena, cebada ni centeno y que pueden consumir las personas con celiaquía.

En cuidado personal e imagen se ofrecen auxiliar en peluquería, barbería, belleza de manos y pies, estética corporal y cosmética natural y aromaterapia, que consiste en elaborar productos de cuidado personal con aceites y extractos de plantas. En el campo textil y artesanal figuran diseño de moda sustentable, producción de moda, deco-textil para el hogar, que es la confección de cortinas, almohadones y otros elementos de decoración en tela, amigurumi, la técnica japonesa de tejido al crochet con la que se hacen muñecos y peluches, y fofuchas, que son muñecas armadas con goma eva sobre una base. La oferta se completa con operador de computadora.

Cattáneo explicó que la lista de cursos no se arma en una oficina sino con lo que los vecinos plantean en las recorridas y en los operativos territoriales, y que por esa razón cambia de un ciclo a otro. “Los oficios que están en la lista son los que la gente pide y los que hoy tienen salida laboral en la ciudad”, señaló.

La secretaria recordó que la Escuela Municipal de Artes y Oficios funciona desde 2016, que comenzó con seis cursos y que superó los siete mil egresados. El 25 de julio la escuela cumplió diez años y entregó 512 certificados a quienes terminaron el primer ciclo de este año, según informó la Municipalidad.

El municipio distribuye los cursos en 10 sedes barriales para que quien se inscribe no deba trasladarse hasta el centro de la ciudad ni afrontar el gasto de pasajes. La sede y el horario de cada curso se informan en el momento de la inscripción.

Quienes terminan la cursada reciben un certificado municipal y salen con una herramienta para sumarse al mundo laboral, que es el propósito con el que la escuela se creó. El intendente Jorge Jofré lo señaló en el acto del 25 de julio, al recordar el origen del programa: “Había gente que su necesidad era otra: por la edad o porque la vida no le permitió estudiar, y necesitaba algo rápido para salir al mercado laboral”. En la misma intervención sostuvo: “Lo único que dignifica a la persona es el trabajo, y cada una debe producir por lo menos lo que consume”.

La inscripción se realiza en José María Uriburu 544, Casa Azul del barrio San Martín, el jueves 13 de agosto de 14 a 18 horas y el viernes 14 de agosto de 8 a 12 horas. Las consultas se reciben en el Centro de Atención al Vecino y en el sitio oficial de la Municipalidad.



