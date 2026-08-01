Jornada recreativa por el Día de las Infancias en el Archivo Histórico Provincial y el Museo “Juan Pablo Duffard”

Durante el encuentro, los alumnos conocieron las instituciones y su función, compartieron juegos didácticos y disfrutaron de diferentes propuestas pensadas para aprender, descubrir y acercarse al patrimonio histórico y cultural de una manera divertida.

Por el Día de las Infancias, la Dirección de Patrimonio Sociocultural llevó a cabo una jornada llena de alegría en el Archivo Histórico Provincial y el Museo Histórico y Regional “Juan Pablo Duffard”, destinada a estudiantes de los Niveles Inicial y Primario de la ciudad capital.

Durante el encuentro, los alumnos pudieron conocer las instituciones y su función, compartiendo juegos didácticos y disfrutando de diferentes propuestas pensadas para aprender, descubrir y acercarse al patrimonio histórico y cultural de una manera divertida.

Al respecto, la directora de Patrimonio Sociocultural, la profesora Graciela Buiatti, subrayó que “con motivo del Día de las Infancias realizamos actividades recreativas y lúdicas, con cuentos, relatos históricos y otras cosas para los niños de los jardines de infantes y los primeros grados de las escuelas primarias”. A modo de ejemplo, mencionó a dos, las EPEP 31 y 2.

En ese contexto, valoró que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, “entregue todos los años los juguetes a los niños”, demostrando así, una vez más, que en el territorio provincial la justicia social se construye con hechos concretos, mediante un Estado presente.

“Es así que el próximo domingo 16, en todas las escuelas de la provincia, se va a entregar un juguete, ya que son más de 200 mil los que se tienen para repartir en las diferentes instituciones”, remarcó, enfatizando que “Formosa cuida el derecho tanto de los niños como de los jóvenes”.



