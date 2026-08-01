Hasta el viernes 28 se encuentra abierta la inscripción al Plan Fines

Está destinado a jóvenes y adultos mayores de 18 años que no hayan completado sus estudios secundarios.

La profesora Mariela Iguri, referente provincial del Plan Fines, recordó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que ya se encuentra abierta la inscripción al plan, el cual se dictará en seis instituciones educativas (cuatro en Capital y dos en el interior) y tendrá una duración de cuatro meses.

Será desde septiembre hasta diciembre y se pueden inscribir en https://short-url.cc/1w0uE, en las oficinas del Departamento de Educación Permanente situado en el primer piso del Monoblock “B” (Brandsen entre Roca y Sarmiento) de 8 a 12 y de 16 a 20 horas o en cualquiera de las escuelas habilitadas para el cursado.

Sedes

Respecto de las sedes, Iguri informó que en la ciudad de Formosa son: “el Centro Educativo Secundario de Educación Permanente (CESEP) N° 5 que funciona en la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) Nº 217 en el barrio Bernardino Rivadavia y su anexo situado en el barrio La Nueva Formosa que se encuentra en el Centro Comunitario. También el CESEP N° 55 que está en el barrio Independencia, la EPES N°41 en el Eva Perón y la EPES N° 46 en Villa del Carmen”.

Mientras que en el interior los establecimientos de enseñanza habilitados son “el CESEP N°1 ubicado en Villa Dos Trece y el CESEP N°123 en Clorinda”.

Explicó que si bien en todo el territorio hay demanda, tuvieron que adaptarse “al presupuesto habilitado por Nación y se tuvo en cuenta los informes previos presentados por los directivos de dichos establecimientos escolares”.

Lamentó que el tiempo de duración será de solo cuatro meses y remarcó que pueden acceder al plan “estudiantes que hayan finalizado los estudios secundarios y cuentan con materias pendientes”.

“Se encuentra habilitado para cualquier plan de estudio y los requisitos de inscripción son fotocopia de DNI, CUIL, y constancia de materias adeudadas, la cual se solicita en la unidad escolar en donde cursó”, cerró.



