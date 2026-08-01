Cerró con 650 inscriptos la convocatoria a los cursos de Artes y Oficios

La inscripción a los 26 cursos gratuitos de la Escuela Municipal de Artes y Oficios cerró con 650 anotados entre el jueves 13 y el viernes 14 de agosto, en la Casa Azul del barrio San Martín. La cantidad de inscriptos superó los cupos disponibles, y alrededor de 200 personas quedaron en lista de espera para incorporarse en las próximas instancias, según informó la Secretaría de Acción Social.

La respuesta se sintió desde el primer día. El jueves, con la inscripción prevista para las 14 horas, las primeras personas llegaron a la vereda de la calle José María Uriburu a las 3.30, con llovizna y frío.

"Que en dos días se anoten 650 personas, y que muchas esperen desde la madrugada, dice que esta política del intendente Jofré llega a lo que la gente necesita", señaló la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo. "Y no es un hecho aislado. Se inscribe en el Modelo Formoseño del gobernador Gildo Insfrán, que sostiene que cada formoseño tiene derecho a realizarse en el lugar donde nació. Para eso el Estado le da la herramienta, y el oficio es una de esas herramientas", añadió.

La secretaria enmarcó la respuesta en el momento social. "La situación está muy difícil por las políticas nacionales, y en un contexto así lo que la gente necesita es que el Estado esté cerca y le dé una herramienta concreta", sostuvo. "La gente lo entiende, y por eso responde así".

Cattáneo remarcó que la oferta no se arma al azar. "Los cursos los actualizamos con lo que la gente pide en las recorridas y con los oficios que hoy tienen salida en la ciudad. No formamos en el vacío", explicó. "No enseñamos un oficio por enseñarlo, elegimos los que después tienen dónde trabajarse acá, en la ciudad".

En las filas de estos días no esperaban solamente quienes se acercaban por primera vez. Varias personas ya habían terminado un oficio en la escuela y volvieron para sumar otro. Es el movimiento que explica la espera en la vereda: quien ya aprendió algo sabe para qué le sirve, y vuelve a buscar un segundo saber que se sume al que tiene.

La Escuela Municipal de Artes y Oficios funciona desde 2016 y superó los siete mil egresados, según informó la Municipalidad. Comenzó con seis cursos y hoy dicta 26 en 10 sedes barriales, para que quien se forma no deba trasladarse hasta el centro de la ciudad ni afrontar el gasto de pasajes. El 25 de julio cumplió 10 años y entregó 512 certificados a quienes terminaron el primer ciclo de este año.

Entre los cursos de este ciclo hay oficios pensados para que más mujeres se sumen a rubros que antes ocupaban casi solo varones, como herrería artesanal y mecánica de motos. La lista incluye además refrigeración, instalaciones eléctricas domiciliarias, carpintería en aluminio, panadería, repostería, peluquería, barbería, estética, jardinería, operador de computadora y mantenimiento de piscinas, entre otros.

"Nosotros no le damos trabajo a nadie y no se lo prometemos", aclaró la secretaria. "Le damos una herramienta, un certificado y el acompañamiento. Después el oficio es suyo y nadie se lo saca".

Sobre quienes quedaron en lista de espera, Cattáneo dijo que son una prioridad. "A los que esta vez no entraron por los cupos los tenemos anotados, y vamos a trabajar para ir dándoles lugar", resaltó, y cerró: "Que sobre demanda no es un problema, es una señal de que hay que seguir".



