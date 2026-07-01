Jornada de actualización y práctica para el mejor manejo del ACV agudo

Con el objetivo de optimizar el abordaje del accidente cerebrovascular (ACV) agudo y mejorar el pronóstico de los pacientes, el viernes 31 se llevó a cabo en el salón auditorio del Hospital de la Madre y la Mujer la jornada de actualización y práctica denominada “Preceptorship de tratamiento ACV agudo”.

La misma, fue organizada por la Red de Emergencias y destinada a los equipos de salud de los hospitales distritales de toda la provincia, principalmente, médicos y enfermeros de los servicios de emergencias, con el propósito de seguir ampliando la aplicación del tratamiento trombolítico a los pacientes del interior que sufren un Accidente Cerebrovascular (ACV) agudo.

Uno de los disertantes del encuentro, el neurólogo Miguel Campuzano, integrante de la Red Provincial de ACV, responsable del Programa Provincial de Neurología y médico del Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”, explicó que “el ACV constituye una de las principales emergencias médicas”.

“En Formosa registramos entre 400 y 600 casos por año. Cuando se trata de un ACV isquémico, contamos con un tratamiento que permite disolver el coágulo que obstruye una arteria y es altamente efectivo, pero su aplicación depende del tiempo, ya que desde que aparecen los síntomas tenemos una ventana de cuatro horas y media para intentar revertir el cuadro y disminuir significativamente las secuelas”, señaló.

En relación a lo anterior, destacó que la finalidad de esta capacitación fue brindar a los equipos de salud, los conocimientos necesarios para aplicar este tratamiento aun cuando no haya un neurólogo que pueda evaluar al paciente de manera presencial.

Sobre eso, puntualizó que “hoy, los hospitales distritales ubicados en el interior, cuentan con capacidad de internación, tomógrafos estratégicamente distribuidos y un sistema de telemedicina que permite que un neurólogo desde la ciudad de Formosa evalúe las imágenes en tiempo real, indique la conducta a seguir y acompañe al equipo local durante el procedimiento de aplicación de la medicación trombolítica”.

Remarcó, en ese aspecto, que todos esos recursos dispuestos por el Gobierno de Formosa “hace posible que un tratamiento que parecía exclusivo de los grandes centros médicos del primer mundo, hoy esté al alcance, con equidad, de los pacientes de toda la provincia".

Y subrayó que el crecimiento de la Red de ACV, viene ocurriendo gracias a la decisión política del Gobierno provincial de invertir de manera sostenida en infraestructura, tecnología, recursos humanos y terapéuticos. “Eso demuestra que cuando los recursos se orientan a las necesidades de la población los resultados están a la vista”, afirmó el especialista en neurología.

En este punto, detalló “hace tres años comenzamos a utilizar este tratamiento en el Hospital Central de Emergencias y hoy ya se realiza mediante telemedicina en algunos hospitales distritales de localidades como, Clorinda y El Colorado, y el objetivo es que se replique en el resto de la provincia”.

Finalmente, Campuzano hizo notar que la Red Provincial de ACV de Formosa fue premiada a nivel internacional “y pudimos llevar nuestra historia a Colombia, a Panamá, donde hemos tenido una muy buena aceptación. Además, es única en el NEA. Por lo tanto, es un orgullo para los que formamos parte. También para el pueblo formoseño y para nuestro sistema de salud”.

Una red integrada al servicio de la comunidad

Por su parte, el coordinador de la Red de Emergencias de la provincia y director del Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”, doctor Martín Puga, señaló que estas jornadas fortalecen el trabajo coordinado entre la Capital y el interior para garantizar una atención rápida y eficiente a los pacientes que sufren un ACV.

“Como sabemos, el Gobierno nacional nos quitó a las provincias la posibilidad de los programas que trabajan en prevención. Sin embargo, en nuestra provincia la prevención continúa de manera incesante y, además, se sigue proveyendo a los hospitales de esta droga trombolítica que es muy costosa, pero es gratuita para los pacientes, para que podamos continuar brindando este tratamiento tan importante en la provincia”, añadió.

Al dar más precisiones sobre la capacitación, mencionó que las disertaciones estuvieron a cargo de los neurólogos de la Red de ACV y de especialistas, miembros de la prestigiosa y reconocida en todo el mundo Fundación Angels, dedicada al diagnóstico y al tratamiento del accidente cerebrovascular “porque el propósito que tenemos Formosa pase a ser lo que se conoce como una Zona Angels, es decir, una zona de cerebro protegido”.

Para concluir, Puga agregó que, además del reconocimiento internacional que obtuvo la Red de ACV de nuestra provincia y sus profesionales, justamente, por parte de la Fundación Angels “se sumó también el premio Diamond otorgado al SIPEC por la misma fundación, distinguiéndolo en su función prehospitalaria dentro de la red, como uno de los mejores del país y de los protocolos Angels en Sudamérica”

“Todo esto, es la evidencia de que en nuestra provincia la salud sigue siendo una cuestión de Estado, como dice nuestro gobernador, Gildo Insfrán", realzó.