Jornada de actualización y práctica para el mejor manejo del ACV agudo
Equipos de salud de los hospitales distritales de la provincia participaron de una nueva capacitación para afianzar el diagnóstico temprano y aplicar la terapia trombolítica, que dispone el sistema público de salud de Formosa, de manera completamente gratuita para los pacientes.
Con el objetivo de optimizar el
abordaje del accidente cerebrovascular (ACV) agudo y mejorar el pronóstico de
los pacientes, el viernes 31 se llevó a cabo en el salón auditorio del Hospital
de la Madre y la Mujer la jornada de actualización y práctica denominada
“Preceptorship de tratamiento ACV agudo”.
La misma, fue organizada por la Red
de Emergencias y destinada a los equipos de salud de los hospitales distritales
de toda la provincia, principalmente, médicos y enfermeros de los servicios de
emergencias, con el propósito de seguir ampliando la aplicación del tratamiento
trombolítico a los pacientes del interior que sufren un Accidente
Cerebrovascular (ACV) agudo.
Uno de los disertantes del
encuentro, el neurólogo Miguel Campuzano, integrante de la Red Provincial de
ACV, responsable del Programa Provincial de Neurología y médico del Hospital
Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”, explicó que “el ACV constituye una
de las principales emergencias médicas”.
“En Formosa registramos entre 400 y
600 casos por año. Cuando se trata de un ACV isquémico, contamos con un
tratamiento que permite disolver el coágulo que obstruye una arteria y es
altamente efectivo, pero su aplicación depende del tiempo, ya que desde que
aparecen los síntomas tenemos una ventana de cuatro horas y media para intentar
revertir el cuadro y disminuir significativamente las secuelas”, señaló.
En relación a lo anterior, destacó
que la finalidad de esta capacitación fue brindar a los equipos de salud, los
conocimientos necesarios para aplicar este tratamiento aun cuando no haya un
neurólogo que pueda evaluar al paciente de manera presencial.
Sobre eso, puntualizó que “hoy, los
hospitales distritales ubicados en el interior,
cuentan con capacidad de internación, tomógrafos estratégicamente
distribuidos y un sistema de telemedicina que permite que un neurólogo desde la
ciudad de Formosa evalúe las imágenes en tiempo real, indique la conducta a
seguir y acompañe al equipo local durante el procedimiento de aplicación de la
medicación trombolítica”.
Remarcó, en ese aspecto, que todos
esos recursos dispuestos por el Gobierno de Formosa “hace posible que un
tratamiento que parecía exclusivo de los grandes centros médicos del primer
mundo, hoy esté al alcance, con equidad, de los pacientes de toda la
provincia".
Y subrayó que el crecimiento de la Red de ACV, viene
ocurriendo gracias a la decisión política del Gobierno provincial de invertir
de manera sostenida en infraestructura, tecnología, recursos humanos y terapéuticos.
“Eso demuestra que cuando los recursos se orientan a las necesidades de la
población los resultados están a la vista”, afirmó el especialista en
neurología.
En este punto, detalló “hace tres años comenzamos a utilizar
este tratamiento en el Hospital Central de Emergencias y hoy ya se realiza
mediante telemedicina en algunos hospitales distritales de localidades como,
Clorinda y El Colorado, y el objetivo es que se replique en el resto de la
provincia”.
Finalmente, Campuzano hizo notar que la Red Provincial de
ACV de Formosa fue premiada a nivel internacional “y pudimos llevar nuestra
historia a Colombia, a Panamá, donde hemos tenido una muy buena aceptación.
Además, es única en el NEA. Por lo tanto, es un orgullo para los que formamos
parte. También para el pueblo formoseño y para nuestro sistema de salud”.
Una red integrada al servicio de la comunidad
Por su parte, el coordinador de la Red de Emergencias de la
provincia y director del Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”,
doctor Martín Puga, señaló que estas jornadas fortalecen el trabajo coordinado
entre la Capital y el interior para garantizar una atención rápida y eficiente
a los pacientes que sufren un ACV.
“Como sabemos, el Gobierno nacional nos quitó a las
provincias la posibilidad de los programas que trabajan en prevención. Sin
embargo, en nuestra provincia la prevención continúa de manera incesante y,
además, se sigue proveyendo a los hospitales de esta droga trombolítica que es
muy costosa, pero es gratuita para los pacientes, para que podamos continuar
brindando este tratamiento tan importante en la provincia”, añadió.
Al dar más precisiones sobre la capacitación, mencionó que
las disertaciones estuvieron a cargo de los neurólogos de la Red de ACV y de
especialistas, miembros de la prestigiosa y reconocida en todo el mundo
Fundación Angels, dedicada al diagnóstico y al tratamiento del accidente
cerebrovascular “porque el propósito que tenemos Formosa pase a ser lo que se
conoce como una Zona Angels, es decir, una zona de cerebro protegido”.
Para concluir, Puga agregó que, además del reconocimiento
internacional que obtuvo la Red de ACV de nuestra provincia y sus
profesionales, justamente, por parte de la Fundación Angels “se sumó también el
premio Diamond otorgado al SIPEC por la misma fundación, distinguiéndolo en su
función prehospitalaria dentro de la red, como uno de los mejores del país y de
los protocolos Angels en Sudamérica”
“Todo esto, es la evidencia de que en nuestra provincia la
salud sigue siendo una cuestión de Estado, como dice nuestro gobernador, Gildo
Insfrán", realzó.