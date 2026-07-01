Formosa: Presentaron la apertura de la Tecnicatura en Anestesia y Cuidados Críticos

La nueva propuesta académica se llevará adelante de manera conjunta por el Ministerio de Desarrollo Humano y la UPLaB, y estará destinada al personal de enfermería que se desempeña en los servicios de anestesiología y cuidados críticos de hospitales distritales de la provincia.

El Ministerio de Desarrollo Humano informó que el viernes 31, en el salón auditorio del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada, se llevó a cabo la presentación del inicio de la Tecnicatura Universitaria en Anestesia y Cuidados Críticos, una nueva instancia de formación superior con validez nacional y título de reconocimiento oficial, que será dictada mediante un convenio entre la cartera sanitaria provincial y la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB).

El acto contó con la presencia del subsecretario de Coordinación y Control, doctor Manuel Cáceres; la subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de Primero y Segundo Nivel, doctora Elizabeth Orbegozo; otros funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano; el decano de la UPLaB, doctor Julián Bibolini, el coordinador de la carrera, el médico anestesiólogo Federico Freis y otras autoridades.

Esta carrera tiene como finalidad fortalecer la atención en salud por medio de la formación de Técnicos Universitarios en Anestesia y Cuidados Críticos, una profesión reconocida por la Ley Nacional N° 17.132 del Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades de Colaboración.

Los futuros egresados estarán capacitados y tendrán competencia para brindar soporte, asistencia y colaborar en las distintas modalidades de anestesia y cuidados del paciente crítico.

Dicha propuesta académica está destinada al personal de enfermería que actualmente se desempeña en las áreas de anestesiología y cuidados críticos de los hospitales distritales de la provincia que pertenecen al segundo y tercer nivel de atención.

Contará con una única cohorte, con vacante para 66 estudiantes. Tendrá una duración de tres años, organizados en seis cuatrimestres, con una carga horaria total de 2.112 horas cátedra y otorgará un título universitario reconocido oficialmente y validado a nivel nacional.

Desde la cartera sanitaria provincial destacaron que esta iniciativa constituye una nueva inversión del Gobierno de Formosa, encabezado por el gobernador Gildo Insfrán, orientada al fortalecimiento permanente del recurso humano en salud.

En ese sentido, remarcaron que el trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Humano y la Universidad Provincial de Laguna Blanca permite generar nuevas oportunidades de capacitación para los equipos de salud, consolidando servicios estratégicos como anestesiología y cuidados críticos, en este caso, fundamentales para continuar elevando la calidad de atención que brinda el sistema público de salud en toda la provincia.



