Clorinda: 29 motos fueron sacadas de circulación por graves infracciones de tránsito

• Las faltas más recurrentes están relacionadas con la utilización de caños de escapes sin silenciador, deportivos o modificados. Esta práctica genera molestias en la comunidad

Integrantes de las distintas unidades operativas de la Unidad Regional Tres, en forma conjunta con la Delegación de Policía de Seguridad Vial, secuestraron 29 motocicletas en operativos de prevención realizados durante toda la semana, que quedaron a disposición del Juzgado de Faltas de Clorinda.

Los rodados fueron retirados de la vía pública durante los controles preventivos en distintos puntos de la ciudad, como parte de las acciones coordinadas entre la Policía de la Provincia de Formosa y la Municipalidad de la segunda ciudad, orientadas a fortalecer la seguridad vial, prevenir conductas contrarias a la normativa vigente y garantizar una convivencia ciudadana armónica.

Las motocicletas fueron trasladadas hasta un depósito de la comuna, donde permanecerán depositadas, a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.

Desde la Policía de la Provincia de Formosa señalaron que los operativos preventivos y de control continuarán en toda la jurisdicción, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y garantizar una convivencia respetuosa, libre de ruidos molestos y otras infracciones que ponen en riesgo la vida de los motociclistas y otros usuarios de la vía pública.







