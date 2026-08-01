Detuvieron a un hombre por lesiones en contexto de violencia de género

• La aprehensión se concretó en el marco de la investigación de la causa judicial

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Delegación de la Unidad Regional Uno del Distrito Cinco aprehendieron a un hombre de 40 años, autor de un hecho de lesiones en contexto de violencia de género.

El procedimiento se concretó el viernes alrededor de las 10:25 horas, cuando los efectivos policiales se abocaron a la búsqueda y localización del sujeto, quien se encontraba imputado en la causa judicial.

Una vez localizado en inmediaciones del barrio Eva Perón, los policías procedieron a su aprehensión y posterior traslado a la dependencia policial, donde fue notificado de su situación legal y quedó detenido a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 3.







