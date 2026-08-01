También sostuvo que el Modelo Formoseño transformó la provincia de una manera que 30 años atrás era impensada.

Luego de la sesión del Congreso Provincial del Partido Justicialista (PJ) llevada a cabo este viernes 14 en la ciudad capital, el diputado nacional por Formosa, Luis Basterra, expresó a la Agencia de Noticias Formosa

(AGENFOR) que “la institucionalidad del PJ se ha respetado, porque la conducción provincial del doctor Gildo Insfrán tiene muy en claro que unidos, organizados y solidarios se puede transformar la realidad”.

“Desde que el primer mandatario ha propuesto el Modelo Formoseño, tenemos otra provincia” sostuvo y aseguró que “guste o no esta afirmación, la organización de este espacio político es lo que ha permitido su transformación en una realidad que 30 años atrás era impensada”.

Contexto nacional

Respecto de su función como legislador nacional, Basterra expresó que a los Diputados les ha tocado “ofrecer la resistencia a la imposición de las normas que están entregando a la Argentina”, en referencia a las decisiones tomadas por el actual presidente Javier Milei.

Además, recordó que “el año pasado, legisladores que no pertenecen a nuestro espacio político, votaron al igual que en su momento lo hizo el pueblo, con la visión de que Argentina puede ser una Nación soberana e inclusiva y no un país de entrega como lo ve Milei”.

Sin embargo, lamentó el revés de esta situación “cuando se dio el recambio en la Cámara Baja y volvieron los traficantes de relaciones, por lo cual, el Gobierno nacional impuso una agenda que, desde este espacio político, se propuso ponerle freno”.

Desde el momento en que el Presidente “renegó contra la selección argentina que levantó la bandera de las Malvinas, quedó al descubierto su verdadera intención” y señaló que “esa actitud está haciendo que paulatinamente pierda fuerza política y empiecen a darse resultados como el freno a la Ley de Tierras que impidió que la Argentina sea regalada al extranjero”.

En este sentido, Basterra estimó que “hay que profundizar en la tarea de ponerle freno a la gestión nacional” y sostuvo que “en paralelo hay que reforzar la idea de proponer la unidad para poder constituir una genuina esperanza como la que hay en Formosa”.

“El pueblo ya está desanimado con este experimento de tener a una persona con sus facultades mentales limitadas dañando al país”, cerró.



