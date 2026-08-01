El centro de salud La Pilar recolectó relatos de mujeres que amamantaron

En conmemoración al Mes de la Lactancia Materna, la iniciativa puso en valor las experiencias y saberes transmitidos entre generaciones sobre esta práctica fundamental para la vida de niñas y niños.

A lo largo de estos días, el Centro de Salud “Dr. Jorge Luis Diez” del barrio La Pilar, desarrolló junto a la comunidad distintas actividades que dieron marco al mes en el que se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

Entre las mismas, a cargo del servicio de salud mental del efector, se puso especial énfasis en la recuperación de relatos y experiencias de mujeres que amamantaron, para lo cual se realizaron recorridos por el barrio para dialogar, recopilar vivencias y saberes vinculados con la lactancia.

La directora del centro de salud, la doctora Laura Martínez, destacó que “fue muy importante salir al encuentro de nuestras vecinas, escuchar sus historias y reconocer todo ese conocimiento que se construye y se transmite de generación en generación, muchas veces, por fuera de los espacios sanitarios”.

Comentó también, que a partir de esos encuentros, se elaboró una producción colectiva que reunió las historias contadas por esas mujeres más los conocimientos de los equipos de salud.

“Ese material fue pensado como una herramienta de acompañamiento para las embarazadas y madres lactantes que concurren al centro de salud y centrado en las experiencias concretas, aportadas desde la comunidad”, aseguró la doctora.

Señaló que el trabajo tuvo como propósito, que quienes se acerquen al efector sanitario puedan sentirse acompañadas desde una perspectiva integral, donde sus propias experiencias sean valoradas porque la salud se construye entre todos y eso también tiene que ver con esta práctica milenaria y fundamental para la vida que es amamantar”, afirmó.

Y agregó que el material producido fue presentado a la comunidad “como cierre de un proceso participativo que permitió generar un espacio de intercambio entre los saberes comunitarios y sanitarios”.

Por otra parte, indicó que en simultáneo a ese accionar, los servicios de odontología, nutrición, psicología y clínica médica, ofrecieron charlas abiertas en las salas de espera sobre los beneficios de la lactancia para la salud bucal, alimentación complementaria y técnicas de agarre y posturas.

En tanto, se difundió la Ley Nacional N.º 26.873 de Promoción y Concientización Pública de la Lactancia Materna, con el objetivo de informar a la comunidad sobre el marco de derechos que protege y promueve la lactancia.

Para cerrar, la médica subrayó el alcance que tienen estas acciones, mediante las cuales el centro de salud, fortalece su compromiso “de ser un lugar que escucha, acompaña y reconoce las historias de las familias como una parte esencial para el cuidado integral de la salud de cada persona”.



