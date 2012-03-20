Inició una nueva cohorte de “Enseñar desde el enfoque de desarrollo de capacidades en el Nivel Primario”

Se trata del primer encuentro de la tercera cohorte de esta capacitación, en la cual participaron aproximadamente 150 personas.

En la mañana de este sábado 29, el Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social” (IPPJS) en articulación con el Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), inició la tercera cohorte de la capacitación “Enseñar desde el enfoque de desarrollo de capacidades en el Nivel Primario”.

Al respecto, la profesora Silvia Gabazza, integrante del equipo de Desarrollo de Capacidades del Nivel Primario y capacitadora del IPP, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) e informó que la propuesta “contempla las áreas de lengua, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, educación física, artística y Educación Intercultural Bilingüe (EIB)”.

“El eje que atraviesa este trayecto formativo es la alfabetización desde el enfoque de capacidades, considerando que es muy importante seguir fortaleciendo las prácticas de los docentes desde el enfoque que viene trabajando la provincia de manera sostenida, porque el objetivo es cuidar las trayectorias de los estudiantes y garantizar la escolaridad plena, sostenida y oportuna”, explicó.

Asimismo, informó que dicha propuesta académica será replicada en “las 19 Delegaciones Zonales de la provincia”.

Por su parte, el profesor Sebastián Rossi, secretario académico del IPP aclaró que “en esta instancia presencial en la ciudad capital, tuvieron participación cuatro áreas del conocimiento: lengua, matemática, ciencias sociales y ciencias naturales” y agregó que “durante la semana se desarrollarán los talleres de educación artística y de educación física”.

Asimismo, indicó que “al ser un trabajo articulado entre el IPP y el MCyE, los capacitadores pertenecen a ambos organismos”.

Finalmente, informó que “a este primer encuentro asistieron aproximadamente 150 personas pertenecientes a la Delegación Zonal Formosa”.



