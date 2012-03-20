Un motociclista falleció horas después de haber protagonizado un siniestro vial

• La víctima fue identificada como Enzo Gastón Hermoza

Un joven de 27 años que se desplazaba en una motocicleta sufrió graves lesiones en una colisión con una camioneta Toyota Hilux, frente a la manzana 23 del barrio Simón Bolívar, y posteriormente falleció en el Hospital Central.

Efectivos de la Comisaría Seccional Quinta intervinieron este viernes, alrededor de las 13:30 horas, ante un siniestro vial.

Allí se realizaron las averiguaciones y se estableció que por causas que son materia de investigación, una motocicleta Honda Bis, que era conducida por un hombre de 27 años, protagonizó un siniestro vial al producirse una colisión con una camioneta Toyota Hilux, conducido por un hombre de 33 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones de consideración, y fue trasladado inicialmente hasta el Hospital Distrital Nº 8 y posteriormente derivado al Hospital Central para una atención de mayor complejidad.

Se realizaron las actuaciones con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica, quienes realizaron las mediciones y tomas fotográficas del lugar del hecho.

En consecuencia, ambos rodados y el conductor de la camioneta fueron trasladados hasta la dependencia policial.

Horas más tarde se tomó conocimiento del fallecimiento del joven, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico.

Por otra parte, personal del Cuerpo de Bomberos trasladó el cuerpo de la víctima hasta la morgue judicial para autopsia correspondiente y posterior entrega a sus familiares para exequias.

Por el caso, se iniciaron las diligencias procesales y todo quedó a disposición de la Justicia.