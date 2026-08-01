Importante despliegue policial sobre la Ruta Nacional N.º 81 por el Festival Yvy-Porá

• La Policía de Formosa implementará un operativo de seguridad y prevención ante la masiva concurrencia prevista al tradicional festival

Con motivo de la realización del 5to Edición Yvy-Porá, que se desarrollará en la localidad de Gran Guardia, la Policía de la Provincia de Formosa desplegará a partir de las 08.00 hs del jueves 13 del corriente un importante dispositivo de seguridad y prevención sobre la Ruta Nacional N.º 81, principal vía de acceso al evento.

El jefe de la Unidad Regional Dos-Pirané-, Crio. Gral. Horacio Bueno, explicó que: “El operativo, fue diagramado por la Jefatura de Policía, a través del Departamento Operaciones Policiales, cuenta con la participación de efectivos de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial, la Unidad Especial de Asuntos Rurales, áreas de la Jefatura de Policía y distintas Unidades Regionales, quienes trabajarán de manera articulada para fortalecer la presencia preventiva y garantizar el normal desarrollo de la celebración.

En este contexto, se intensificaran los controles vehiculares y las tareas de prevención, especialmente durante los horarios de mayor circulación de vehículos, tanto en el ingreso como en el egreso de los asistentes.

Agregó además que: “… para los cuatro días se afectarán alrededor de 600 efectivos policiales y se solicita a quienes concurran al festival respetar las señales y normas de tránsito, circular con las luces bajas encendidas y conducir con extrema precaución, teniendo en cuenta el importante flujo vehicular previsto durante todo el fin de semana.

Asimismo, se les recuerda la vigencia de la Ley de Alcohol Cero, por lo que se insiste en la importancia de evitar el consumo de bebidas alcohólicas antes de conducir.

“Si tomás alcohol, no conduzcas”, es el mensaje central que la Policía de Formosa transmite a todos los conductores, apelando a la responsabilidad individual como herramienta fundamental para prevenir siniestros viales.

Para finalizar señaló que: “…la seguridad vial es una responsabilidad compartida. Por ello, el dispositivo policial contempla no solo el control y cumplimiento de las normas, sino también acciones de concientización destinadas a promover conductas responsables.

El despliegue preventivo continuará durante todo el fin de semana, con especial atención en los momentos de mayor concentración vehicular, con el objetivo de que miles de formoseños y visitantes puedan disfrutar del Festival Yvy-Porá en un marco de tranquilidad, seguridad y normalidad.