Aprehenden a un joven con cocaína en el interior provincial y a otro con marihuana en la capital

• Las intervenciones fueron realizadas por personal de la Delegación de Drogas Peligrosas de Laguna Blanca y de la Zona 1 del Comando Radioeléctrico en el marco de tareas preventivas

La Policía de la provincia intensificó los operativos preventivos de seguridad ciudadana e identificación de personas, logrando la aprehensión de dos personas por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes en las localidades de Laguna Blanca y la capital formoseña.

En el primer procedimiento, efectivos de la Delegación de Drogas Peligrosas de Laguna Blanca, durante tareas preventivas e identificación de personas, alrededor de las 23:15 horas del martes, interceptaron a dos jóvenes que circulaban en una motocicleta tipo cross por calle República del Paraguay, casi Colectora Intendente Antonio Arce, en el barrio San Baltazar.

Al momento de la identificación, uno de los jóvenes exhibió voluntariamente los elementos que llevaba consigo. En el interior de un bolsillo se hallaron envoltorios que contenían una sustancia blanquecina.

Realizada la prueba química de campo con reactivos, arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Asimismo, se procedió al secuestro de un teléfono celular y de otros elementos vinculados al procedimiento.

La otra intervención se concretó en la noche del martes último, cuando efectivos de la Zona 1 del Comando Radioeléctrico Policial realizaban tareas preventivas en inmediaciones de la intersección de las calles Rivadavia y España, frente a un comercio ubicado en el casco céntrico de la ciudad de Formosa.

En el lugar, los uniformados demoraron a un hombre mayor de edad a los fines de establecer su identidad. Durante el cacheo preventivo de seguridad, hallaron envoltorios con una sustancia vegetal similar a la marihuana.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal especializado de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que realizó la prueba química de orientación y obtuvo resultado positivo para Cannabis sativa.

Todos los involucrados y la droga secuestrada fueron trasladados a las dependencias policiales, donde los sujetos fueron notificados de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.



