Ibáñez destacó el esfuerzo de Formosa para aumentar salarios en un contexto de caída de recursos

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia de Formosa, Jorge Ibáñez, destacó que el incremento del 15% anunciado por el gobernador Gildo Insfrán lleva la mejora salarial acumulada al 29% en 2026. La medida demandará más de $210 mil millones del Tesoro Provincial y alcanza a trabajadores activos, jubilados y pensionados, en un contexto marcado por la reducción de los recursos coparticipables.

El reciente aumento salarial anunciado por el gobernador Gildo Insfrán vuelve a poner en primer plano la política salarial de Formosa en un escenario fiscal condicionado por la caída de los recursos.

“A pesar de haber cerrado el período enero-julio con una caída acumulada del 1,4% respecto del mismo período de 2025, la Provincia está haciendo un esfuerzo fiscal muy importante para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores públicos”, explicó Ibáñez.

Otro de los puntos destacados por el titular de la cartera económica fue la magnitud del incremento otorgado por Formosa en comparación con otras jurisdicciones.

“Con el 29% acumulado durante 2026, la pauta salarial provincial supera ampliamente el incremento previsto para los trabajadores de la Administración Pública Nacional, que rondaría el 17% durante el año”, sostuvo.

Subrayó que la diferencia también se observa a nivel regional: “De acuerdo con la comparación con las provincias vecinas registran hasta el momento aumentos que se ubican aproximadamente entre el 15% y el 17%, por lo que la recomposición dispuesta por Formosa prácticamente duplica esas variaciones”.

Asimismo, el funcionario también puso el foco en el nuevo salario mínimo de bolsillo garantizado para los trabajadores estatales provinciales, resaltando que “a partir del aumento anunciado, el mínimo del bolsillo garantizados, significa que ningún agente activo de la Administración Pública Provincial percibirá menos de 1.100.000 pesos en agosto, 1.150.000 en septiembre y 1.200.000 en octubre, un monto que no contempla adicionales para aquellos que cumplan extensión horaria, guardias u horas extras”.

En este sentido, afirmó que “la comparación con el Salario Mínimo, Vital y Móvil nacional, fijado en $376.600 desde agosto, marca una diferencia significativa”.

De este modo, Ibáñez enfatizó en que “el nuevo incremento tiene un impacto superior a los $210 mil millones sobre las cuentas provinciales”, y remarcó que “la decisión se sostiene con recursos propios, sin emisión de deuda y en un escenario de caída real de las transferencias automáticas nacionales”.



