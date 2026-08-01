La CGT Formosa expresó su respaldo y reconocimiento al Gobernador tras el anuncio del incremento salarial

A través de un comunicado firmado por sus autoridades gremiales, la central obrera ponderó la gestión provincial frente a las políticas de ajuste del Gobierno nacional. Destacaron que en Formosa se garantizan los derechos, la justicia social y el cuidado del salario de los trabajadores activos y pasivos.

La Confederación General del Trabajo (CGT) Delegación Regional Formosa hizo público su reconocimiento y agradecimiento al gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, tras el reciente anuncio del incremento salarial del 15% dispuesto para el segundo semestre del año para los agentes de la administración pública provincial, tanto activos como pasivos.

En el documento, firmado por Hilario Martínez, secretario general de la CGT Regional Formosa, manifestaron su “satisfacción y reconocimiento” a la labor de administración del Poder Ejecutivo Provincial en un contexto signado por “momentos de gran incertidumbre donde todos los argentinos vivimos situaciones muy difíciles como consecuencia de una política nefasta en desmedro de los trabajadores y de los que menos tienen, llevada a cabo por el presidente Javier Milei”.

Asimismo, cuestionaron que “nos encontramos ante la pésima gestión de un Gobierno nacional radicalizado, en contra de las voluntades populares, en la que la mayoría de los argentinos no llegan a fin de mes, aumenta la desocupación, se paralizan las obras públicas, y nuestros niños discapacitados y abuelos son desatendidos, perdiendo derechos a sus medicamentos”.

Defensa del Modelo Formoseño

Frente a este escenario de recortes presupuestarios y endeudamiento nacional, desde la CGT remarcaron que la realidad provincial demuestra una conducción en sentido contrario. “Nos encontramos con un Gobernador que, en contraposición a toda esa política nacional sustentada en un régimen destructivo, mantiene inmunes los derechos de todos los trabajadores formoseños, sostenido por el principio de justicia social, la solidaridad y la inclusión que caracteriza a nuestro Modelo Formoseño”, aseveraron.

En relación al incremento salarial anunciado, la entidad sindical subrayó que la medida “asume la decisión política de compensar la situación imperante otorgando un aumento salarial del 15% pagado en tres tramos del 5% en los meses de agosto, septiembre y octubre”, el cual permite alcanzar un acumulado anual del 29% y fija un piso garantizado de bolsillo que ascenderá a $1.200.000 en el mes de octubre.

Por último, repudiaron las críticas vertidas hacia el incremento por parte de representantes locales del espacio del Gobierno nacional, calificándolas de “insólitas y perversas”, dado que “ellos solo realizan ajustes y recortes en todos los ámbitos”.

“Vaya nuestro agradecimiento, total y absoluto apoyo al Gobierno provincial, avalando y respaldando estas medidas que favorecen a todos los trabajadores. Esta organización sindical adhiere al consenso y al diálogo permanente como base de la democracia y en defensa de las instituciones”, concluyó la central obrera.



