Hoy se celebra el Día del Licenciado en Enfermería y del Abogado

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) pusieron de manifiesto la importancia de los profesionales que se desempeñan en estos ámbitos y que contribuyen, día a día, a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas.

En Argentina, el 29 de agosto se conmemora el Día del Licenciado en Enfermería y el Día del Abogado, dos fechas significativas que ponen en valor a estas profesiones que cumplen un rol fundamental al servicio de la comunidad, cuidando la salud, defendiendo los derechos y favoreciendo el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.

En esta fecha especial, desde el MDH saludaron a todos los licenciados en enfermería, especialmente a quienes desempeñan su labor en hospitales y centros de salud del sistema público provincial, reconociendo su compromiso, vocación de servicio y permanente acompañamiento a las personas, las familias y a las comunidades.

El ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia, hizo llegar un especial saludo a estos profesionales de la enfermería y destacó “la calidad humana con la que llevan adelante su tarea cotidiana”.

Asimismo, valoró el compromiso que demuestran en cada intervención, “brindando no solo cuidados, sino también contención a los pacientes de todas las edades que atraviesan diferentes situaciones de salud”, remarcó.

En ese sentido, el titular de la cartera sanitaria, puso en relieve el papel que cumplen estos profesionales en el cuidado integral de la salud, como parte esencial de los equipos interdisciplinarios que trabajan diariamente para garantizar una atención cercana, humanizada y de calidad.

“Su presencia a lo largo y ancho de todo el territorio provincial permite que el Gobierno de Formosa pueda fortalecer las acciones de promoción, prevención, asistencia y recuperación de la salud”, afirmó.

Por otra parte, en relación al Día del Abogado, Atencia extendió su saludo, felicitando a todos los profesionales del derecho, especialmente a quienes desarrollan su labor vinculada al ámbito de la salud pública.

Destacó su aporte profesional, ético y responsable en el asesoramiento y acompañamiento de las instituciones, contribuyendo al cumplimiento de las normas y a la protección de los derechos de la comunidad.

Finalmente, el funcionario extendió ese reconocimiento a todos los abogados de la provincia, valorando el compromiso con el que ejercen una profesión fundamental para la vida institucional y democrática.



