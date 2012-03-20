Formosa impulsa la transformación digital de sus industrias con una nueva edición de la Semana de la Industria

La agenda también permitirá visibilizar experiencias de PyMEs formoseñas y fortalecer la articulación entre el Estado, el sistema científico-tecnológico y el sector privado.

Del 1 al 4 de septiembre, la provincia desarrollará la Semana de la Industria 2026 bajo el lema “El futuro digital de la industria”, con actividades orientadas a acercar herramientas de innovación, software, inteligencia artificial y automatización al entramado productivo local.

En el marco de la conmemoración por el Día de la Industria, el Gobierno de Formosa, llevará adelante del martes 1 al viernes 4 de septiembre, una nueva edición de la Semana de la Industria, que este año tendrá como eje central los desafíos y oportunidades que plantea la transformación digital para el desarrollo productivo.

Bajo el lema “El futuro digital de la industria”, la propuesta buscará vincular el conocimiento científico y tecnológico con las necesidades concretas de las empresas, promoviendo la incorporación de software, inteligencia artificial y automatización como herramientas para mejorar procesos y fortalecer la competitividad industrial.

Innovación e inteligencia artificial aplicadas a la industria

La apertura será el martes 1 de septiembre a partir de las 9 horas, con el conversatorio “Innovación y desarrollo Software, Evolución de la IA y Competitividad Industrial”. Allí se abordará el aporte del sistema científico, tecnológico y educativo al desarrollo de software, además de experiencias concretas de aplicación tecnológica en industrias.

Participarán representantes de la UPSTI, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el Clúster de Innovación y el Instituto Politécnico Formosa. También se presentarán experiencias vinculadas al Programa de Mejora de la Competitividad Industrial (PMCI) y casos desarrollados por Digital Bee y Gotechy.

Uno de los ejes centrales estará puesto en la inteligencia artificial y la automatización aplicadas a las organizaciones. José Hernán Fernández expondrá sobre buenas prácticas para interactuar con la IA y su incorporación a los procesos, mientras que Maximiliano Pouza abordará las posibilidades de reducir tareas manuales, optimizar procesos y mejorar la productividad mediante automatización e inteligencia artificial.

La jornada contará además con la charla magistral “Transformando las empresas con Inteligencia Artificial”, a cargo del doctor John Atkinson, PhD en Inteligencia Artificial por la University of Edinburgh, quien abordará la transformación de las organizaciones a partir de la IA generativa, los grandes modelos de lenguaje (LLMs), los agentes inteligentes y los modelos predictivos, además de sus aplicaciones en atención al cliente, logística y operaciones.

Por la tarde, se realizará un recorrido técnico por el Polo Científico y Tecnológico, que incluirá el Clúster de Innovación y Desarrollo, la Dirección de Ingeniería, los laboratorios e instalaciones del Instituto Politécnico y el proyecto Fermosa Biosiderurgia.

Las PyMEs formoseñas, protagonistas

La agenda continuará con el Programa Experiencia PyME en Valor, destinado a acercar y visibilizar experiencias de industrias locales.

El miércoles 2 de septiembre, se realizará una visita a la metalúrgica DEXBO, presentada en el programa como un caso de joven empresario. En tanto, el jueves 3, la actividad se desarrollará en SIGLO XXI / GLASS NEA, como caso de una empresa con experiencia.

Estas instancias permitirán poner en valor experiencias concretas del entramado industrial formoseño y acercar la realidad de las empresas que producen, invierten y desarrollan su actividad en la provincia.

Un cierre para poner en valor el desarrollo industrial

El viernes 4 de septiembre, se realizará el acto central de la Semana de la Industria en la empresa CLORONOR S.A., ubicada en el Parque Industrial de la ciudad de Formosa.

Durante el encuentro se presentará la historia de la empresa, su agenda de inversión en marcha y su experiencia de transformación industrial. El programa contempla además la presentación de la política provincial de desarrollo industrial y asistencia a las PyMEs, para finalizar con una recorrida de autoridades e invitados especiales por la fábrica.

De esta manera, la Semana de la Industria 2026 se proyecta como un espacio para conectar producción, conocimiento e innovación, acercando a las PyMEs formoseñas herramientas que permitan modernizar procesos y generar nuevas capacidades.

A través de la articulación entre el Estado, las empresas y el sistema científico-tecnológico, Formosa continúa fortaleciendo una política industrial que apuesta al agregado de valor, la innovación y el desarrollo de capacidades locales, generando condiciones para que los formoseños puedan producir, emprender y desarrollarse en su propia tierra.











