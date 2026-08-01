Bibolini sobre la nueva carrera de la UPLaB: “Es una formación universitaria con validez nacional que potenciará el sistema de salud”

Se trata de una tecnicatura destinada a jerarquizar y optimizar el trabajo del personal de salud en quirófanos, terapias intensivas y servicios de emergencia.

La Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) y el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa suscribieron un convenio para la puesta en marcha de la Tecnicatura en Anestesia y Cuidados Críticos, una oferta académica universitaria destinada a perfeccionar y especializar al personal de salud formoseño.

Al respecto, Julián Bibolini, director del Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), destacó que esta propuesta surge de un convenio estratégico orientado a “capacitar, perfeccionar y especializar al personal que ya se desempeña en distintas áreas del sistema sanitario provincial”.

De este modo, indicó que “buscamos mejorar de forma continua los conocimientos de nuestros agentes de salud ante la incorporación de nuevas tecnologías y avances científicos. Es una formación de nivel universitario que otorga un título con validez en toda la Argentina”.

Bibolini explicó que los egresados de esta Tecnicatura “serán profesionales de salud de apoyo directo a los médicos, tanto en el área de anestesiología como en emergentología, guardia, shock room, terapia intensiva o todo lo que sea quirófanos”.

Asimismo, resaltó que “hay solo dos lugares más donde se puede estudiar esta carrera, en Buenos Aires y Mendoza”, pero, expuso que “se enfoca únicamente en anestesia”.

Por lo tanto, subrayó que “la propuesta de Formosa es la única en la Argentina que integra de manera conjunta las ramas de Anestesia y Cuidados Críticos”.

En este sentido, señaló que la oferta académica permitirá agilizar la administración de los espacios del sistema público, “al contar con más técnicos capacitados trabajando a la par del médico anestesista, se optimizan los tiempos de uso de los quirófanos, permitiendo dar respuesta a una mayor cantidad de intervenciones quirúrgicas y brindando una mejor atención a la población”, precisó.

Respecto a la dinámica de dictado, Bibolini puntualizó que la carrera mantendrá “un esquema híbrido”, dictándose clases de manera virtual en vivo (sincrónica) a través de plataformas como Zoom o Meet, garantizando la interacción directa e inmediata entre el docente y el estudiante.

Por otra parte, agregó que “las actividades prácticas serán 100% presenciales”, ya que “tienen que acreditar en ciertos establecimientos sanitarios de toda la provincia que cuenten con la infraestructura requerida, como quirófanos y salas de terapia intensiva”.

Entonces, remarcó que “en aquellos lugares donde haya menor volumen de cirugías o menor complejidad, trasladaremos temporalmente a los alumnos hacia los hospitales de mayor complejidad y flujo de pacientes. El objetivo es que puedan adquirir la práctica necesaria en el menor tiempo posible y con un alto nivel de experiencia en terreno”, concluyó el director del Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud de la UPLaB.



