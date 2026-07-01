Graciela de la Rosa: “El Gobierno nacional está construyendo un andamiaje legal para entregar la Argentina a capitales extranjeros”

La diputada nacional denunció la avanzada libertaria “para retrotraer derechos históricos” y alertó que el paquete de leyes del Ejecutivo busca “rematar la Patria”, remarcando la necesidad de defender la soberanía territorial y alimentaria frente al intento de extranjerizar el 100% del suelo argentino.

La diputada nacional justicialista, Graciela de la Rosa analizó el escenario político y legislativo nacional, denunciando que “las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo nacional buscan retrotraer derechos fundamentales y entregar los recursos estratégicos del país”.

“Con el envío de este tipo de leyes el Gobierno nacional quiere consolidar su modelo de entrega de la Argentina a capitales extranjeros”, consideró y señaló que “cuando uno lo lee en las noticias, no tiene la dimensión de lo que significa, porque hasta el año pasado todas eran ideas libertarias que tenía el presidente Javier Milei, pero hoy se están haciendo realidad a través de leyes”.

Sostuvo que “hay un andamiaje legal en la Argentina con la cual se está socavando valores básicos y, sobre todo, derechos conquistados que costaron sangre y luchas de décadas”.

Y aclaró que “no se trata únicamente de la Ley de Tierras rurales, sino de un contexto mayor que incluye la flexibilización de la Ley de Glaciares, las reformas laborales, el RIGI y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central”.

Asimismo, advirtió sobre “las graves consecuencias” que acarrearía la derogación de los límites a la venta de tierras a extranjeros, señalando que “la pérdida de la soberanía territorial afectaría directamente la seguridad alimentaria de la Nación y abriría las puertas a la especulación financiera inmobiliaria”.

Al analizar las expectativas de tratamiento en el Congreso, la diputada se mostró esperanzada en frenar el proyecto en la Cámara Alta: “Esperamos que esta ley no pase en el Senado; sabemos que los números están muy ajustados y vamos a hacer todo lo posible para evitarlo”.

Pero, expresó que “si llega a pasar, estoy convencida de que en la Cámara de Diputados habrá un rechazo generalizado, porque lo que está en juego es la soberanía política, la soberanía territorial y la defensa de la seguridad alimentaria de nuestro pueblo”.

En ese sentido, De la Rosa alertó sobre las consecuencias de “avanzar con la extranjerización irrestricta del suelo argentino” y puntualizó que “estamos hablando de la posibilidad de extranjerizar el 100% de las tierras rurales de la Argentina”.

Al concluir, advirtió que “si esta ley sale, en un futuro cercano vamos a ver flamear banderas extranjeras en la Patagonia argentina, y son temas de una gravedad extrema que nos exigen actuar con absoluta responsabilidad”.



