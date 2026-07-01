Intensa labor policial: unos 27 conductores alcoholizados fueron retirados de circulación

• También se garantizó la seguridad en eventos deportivos

La Policía provincial desplegó un amplio operativo integral de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, que incluyó controles en zonas estratégicas, además de garantizar el desarrollo pacífico de múltiples encuentros futbolísticos, de recreación y esparcimiento.

En el marco de las políticas públicas de seguridad, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) llevaron a cabo intensos controles de alcoholemia tanto en la capital como en el interior provincial.

El despliegue de recursos humanos y logísticos permitió controlar con alómetros a 2.229 personas, se labraron 131 actas de infracciones y detectaron a 27 conductores alcoholizados, en toda la provincia.

Además, sacaron de circulación unas 27 motos y retuvieron 53 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Desde una mirada integral de prevención, además se diagramó un operativo de seguridad deportiva en la tarde del domingo por el Torneo Federal “A”, que se desarrolló en el estadio 17 de Octubre, donde San Martín jugó de local contra “Sol de América”, que finalizó sin incidentes.

También se brindó seguridad en la Costanera “Vuelta Fermoza”, donde se diagramó una maratón familiar por el “50° Aniversario del Hospital de la Madre y El Niño”.

Además, en la ciudad capital se movilizaron más de 5.000 personas en los distintos locales bailables, donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.

Las actividades preventivas se extendieron a la cuarta edición de “La Formoseñada”, que se desarrolló desde el viernes y hasta el domingo en los galpones “C” y “G” del Paseo Costanero.

A todo esto, los operativos de seguridad ciudadana se extendieron tanto en zonas céntricas como en los barrios de esta ciudad y en todo el territorio provincial.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.