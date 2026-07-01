Formosa formará a 67 profesionales en anestesia y cuidados críticos con una tecnicatura universitaria a término

La Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) puso en marcha una carrera universitaria a término destinada a fortalecer los equipos de salud de la provincia, en el marco de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa.

Se trata de la Tecnicatura Universitaria en Anestesia y Cuidados Críticos, de la que participarán 67 estudiantes seleccionados entre el personal que ya se desempeña en el sistema sanitario provincial, en hospitales distritales y de alta complejidad de distintos puntos del territorio formoseño. La propuesta busca capitalizar esa experiencia previa y ofrecer una formación de nivel superior sin desvincular a los agentes de sus lugares de trabajo.

El objetivo central de la carrera es brindar las herramientas técnicas necesarias para que estos profesionales puedan asistir a los médicos anestesistas en quirófano y/o desempeñarse en las unidades de terapia intensiva, dos áreas donde la disponibilidad de recursos humanos capacitados resulta especialmente sensible para el sistema de salud público.

La tecnicatura cuenta con reconocimiento oficial y validez nacional. El título de Técnico/a Universitario/a en Anestesia y Cuidados Críticos fue reconocido por la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano, mediante la Disposición DI-2026-58-APN-SSPU#MCH, del 12 de enero de 2026. La oferta académica había sido aprobada previamente por el Consejo Superior de la UPLaB y se dictará bajo modalidad presencial.

Con esta iniciativa, la UPLaB y el Ministerio de Desarrollo Humano apuntan a jerarquizar la formación del personal de salud y a robustecer la respuesta de los hospitales provinciales en áreas de alta complejidad, sumando profesionales con acreditación universitaria formal a los servicios de anestesia y cuidados críticos de Formosa.

Las autoridades presentes de ambas instituciones dieron la bienvenida a los estudiantes que iniciarán el cursado de esta carrera de tres años de duración el lunes 3 de agosto.

Asimismo, comentaron que también está previsto el dictado de una Diplomatura Universitaria en Gestión de Establecimientos Asistenciales, también en convenio con el Ministerio, dirigido a los responsables de hospitales y centros de salud de la provincia.











