Un motociclista falleció tras colisionar contra un camión recolector de residuos

• La víctima tenía 28 años y circulaba sin casco protector colocado

Un hombre que se desplazaba en una Honda Cross XR murió tras chocar contra un camión recolector de residuos Ford F-6000, que estaba estacionado sobre la avenida Senador Tomas, de esta ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:40 horas de este sábado y los efectivos de la Subcomisaría República Argentina acudieron de inmediato hasta el lugar.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la víctima se desplazaba sin casco de seguridad colocado en su motocicleta, en sentido Norte-Sur por la mencionada avenida.

Por causas que son materia de investigación, habría impactado contra la parte posterior del camión, que se encontraba detenido al mando de un joven de 24 años, mientras sus ocupantes realizaban tareas de recolección.

A raíz del fuerte impacto, el motociclista cayó sobre la cinta asfáltica y quedó inconsciente.

Minutos después arribó una ambulancia del SIPEC y el personal médico constató el fallecimiento del hombre en el lugar, identificado como Brian Sebastián Giménez.

El caso fue informado al juez de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial, quien direccionó el procedimiento.

En consecuencia, se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de efectivos de la Delegación Policía Científica, quienes documentaron fotográficamente el hecho.

Por otra parte, integrantes del Cuerpo de Bomberos trasladaron el cuerpo hasta la morgue judicial para la autopsia y posterior entrega a sus familiares para las exequias.

Por el caso, se inició un expediente judicial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.