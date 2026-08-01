Función, protocolos establecidos y trabajos preventivos de la DPV ante la llegada de El Niño

Destacó el compromiso del Gobierno de Formosa respecto de las medidas preventivas para mitigar las posibles consecuencias que el paso de este fenómeno podría dejar y cuestionó el poco interés de Nación en el tema.

Christian Peter, ingeniero jefe de Vialidad Provincial, habló sobre la función que cumple, los protocolos establecidos y los trabajos preventivos que desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se están llevando a cabo ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño.

En principio, repasó que la DPV “es un organismo técnico al servicio de la comunidad, un engranaje clave en materia de obras públicas en el marco del modelo de desarrollo provincial”.

“Se ocupa de su función original que es atender la red vial provincial de rutas secundarias y primarias y de los caminos vecinales de la red terciaria, como así también de otras cuestiones como la conservación del sistema de defensas en las ciudades de Formosa y Clorinda”, explicó.

Además, sostuvo que “se trabaja de manera conjunta con la Unidad Provincial Coordinadora del Agua Potable (UCAP), el Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP) y otros organismos de Gobierno sobre el manejo de los recursos hídricos y el escurrimiento superficial”.

Reunión organizativa

También, recordó que días atrás, en la ciudad de Resistencia, se llevó a cabo el II Consejo Regional de Seguridad Interior en donde se trató la llegada del fenómeno de El Niño en la región, y remarcó que allí “la provincia expuso con claridad la situación hídrica local, las cuencas existentes, los posibles puntos de riesgos y las zonas más vulnerables”.

También, “se estableció que hace varios años, Formosa viene trabajando para generar las condiciones o las obras de infraestructura, a los efectos de mitigar las consecuencias de fenómenos climáticos como El Niño”.

Cuestionó que “el enfoque nacional solo menciona algún organismo de coordinación de eventuales emergencias, pero nada dicen sobre la ejecución de obras de mitigación”, subrayando que “ante los embates de la naturaleza, la inversión en obras públicas es fundamental para atemperar esos efectos”.

Situación local

Al encontrarse la capital provincial en el margen derecho del río Paraguay, parte de la trama urbana se encuentra en una cota inundable propias del valle, tanto de este río como de sus afluentes: riacho de Formosa, riacho del Pucú, por lo que la situación requiere de un sistema de defensas contra inundaciones.

“Son más de 20 kilómetro con 12 estaciones de bombeo, en los cuales hay varios dispositivos mecánicos algunos de alimentación eléctrica y otros de combustible que permanentemente están siendo reparados y acondicionados”, comentó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Añadió que “se han instalado nuevos equipos, ocho compuertas nuevas, herméticas, en seis estaciones de bombeo, y el reemplazo de equipos”.

También “se han concretado obras civiles de hormigón armado en esos cuencos, con el propósito de recepcionar de manera adecuada los excedentes pluviales”.

“Todo esto hace al sistema de defensa, porque hay que defenderse de la inundación del río y de las concurridas precipitaciones que los expertos están indicando que se originarán y generarán anegamientos”, remarcó.

Asimismo, acentuó que “se busca que esos anegamientos sean en el menor tiempo posible y que se evacúe el agua lo más rápido posible”.

Permanentemente “se realizan estudios topográficos, a los efectos de verificar la cota de la defensa, teniendo la de la ciudad capital un margen de seguridad adecuado de 12 metros con respecto al cero del hidrómetro del puerto local. Se verifica que en toda la trayectoria de la traza de la defensa, se cumpla esa cota”.

Además, “en los sectores donde falta altura, también se hacen trabajos de movimiento de suelo, se perfilan y se realiza limpieza de los taludes”.

Una vez más, aclaró que los permanentes kilómetros de defensa que se realizan en la ciudad capital y en Clorinda, se encuentran incluidos en el plan de mantenimiento de rutina de los distritos, en donde están incorporados “la red de caminos vecinales de la zona, las tareas de mejoramiento de la circulación sobre el coronamiento de la defensa y, el trabajo anual en los ríos, Paraguay, Bermejo y Pilcomayo”.

Seguidamente, detalló que “durante los años 2025 y 2026, se han ejecutado kilómetros de terraplanes de mitigación, como por ejemplo, en el río Pilcomayo, en la zona de transición con el Bañado La Estrella. Este año se prevé ingresar nuevamente a limpiar los canales llamados correderas fluviales, a los efectos de facilitar el escurrimiento”.

Respecto de la red vial provincial, esbozó que “se está priorizando la limpieza de alcantarillas de estas rutas transversales al escurrimiento, como puede ser, las rutas provinciales N°3 y 2”, pero en este punto remarcó que “se cuenta con un cuello de botella: las rutas nacionales”.

Abandono

En referencia a la responsabilidad que le cabe a Nación, el ingeniero Peter lamentó que “la Dirección Nacional de Vialidad no realiza los mantenimientos correspondientes y mucho menos la limpieza de alcantarillas”.

A modo de ejemplo, citó lo ocurrido en la “Ruta Nacional N°11 e inclusive el sector de Autovía 11, en donde las secciones hidráulicas se encuentran colmatadas por vegetación”.

“Lo mismo ocurre con la Ruta Nacional 95, en donde está el puente interprovincial con el Chaco, que ha tenido el embate del río Bermejo, y ahí se requieren obras importantes de protección, independientemente si son de la costa formoseña o chaqueña, ya que esas obras las debe encarar el Estado nacional, situación que lamentablemente no está sucediendo”.

Respecto del Río Pilcomayo, explicó que “es un cauce en el cual se ha trabajado en numerosas oportunidades”.

“Está la Comisión Trinacional del Río Pilcomayo integrada por los tres paises: Argentina, Bolivia y Paraguay, pero a pesar de ser un río internacional, el Estado nacional se ha desentendido en lo que respecta a infraestructura y calidad de vida de la gente, por lo cual, la provincia, ha encarado con fondos provinciales obras de mitigación, como terraplenes, limpieza de las correderas fluviales y el monitoreo permanente en el Proyecto Pantalón”.

Fondo Hídrico

Por último, habló sobre el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, explicando que “también se nutre de un porcentaje del impuesto a los combustibles y, con Gobiernos nacionales anteriores, se ha podido articular convenios en el marco de un decreto que contempla obras para mitigar el cambio climático, como el financiamiento de obras de desagües pluviales, en las correderas fluviales y defensas en el río Pilcomayo”.

“Actualmente, este fondo hídrico tampoco se está ejecutando, por lo tanto, el abordaje que se hace a nivel nacional del fenómeno de El Niño, directamente no lo tiene en el mapa o entre las acciones la ejecución de obras, por lo cual se sostiene que es una política totalmente equivocada, dado que, sin ellas, seguramente va a ser mayor la cantidad de gente afectada en el caso de darse los eventos extremos que se están previendo”, cerró.







