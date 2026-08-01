Formosa avanza en la gestión sustentable de fitosanitarios con la recuperación de envases vacíos en el interior provincial

Con estas políticas públicas, el Gobierno provincial reafirma su compromiso con el desarrollo de un modelo agrícola ambientalmente sustentable, económicamente rentable y socialmente responsable.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de la Producción y Ambiente (MPyA), llevó adelante con éxito una serie de jornadas itinerantes de recepción de envases vacíos de fitosanitarios en diversas localidades del interior provincial.

Las actividades se desarrollaron entre el 3 y el 12 de agosto en los municipios de Buena Vista, Laguna Naineck, Laguna Blanca, Siete Palmas, Riacho He-Hé, Tres Lagunas, El Espinillo y Misión Tacaaglé. Como resultado de este trabajo junto a la asociación civil “Campo Limpio”, 56 productores entregaron un total de 4.165 envases vacíos, lo que representa 2.769 kilogramos de plástico recuperado.

Estos envases serán trasladados a una planta de reciclaje en la provincia de Misiones, promoviendo la economía circular, el uso responsable de los fitosanitarios y el fortalecimiento de sistemas productivos más sustentables, económicamente rentables y socialmente responsables.

Al respecto, la ingeniera agrónoma, Graciela Rojas, técnica del Departamento de Sanidad y Calidad Vegetal de la Subsecretaría de Producción Sustentable del MPyA, destacó la trascendencia de estas campañas en el marco del modelo de desarrollo provincial que busca permanentemente la sustentabilidad y el bienestar del productor formoseño.

“El principal objetivo es la protección del ambiente, pero como punto importante también el cuidado de la salud de las personas, en particular del productor y su familia que están en contacto directo con esos productos y también de los consumidores, por supuesto”, puntualizó.

Riesgos del manejo inadecuado

La profesional explicó que “los productos fitosanitarios o también denominados agroquímicos son sustancias que se utilizan en la producción para aumentar los rendimientos y la productividad”, resaltando que “estas herramientas tecnológicas usadas de manera adecuada, no implican riesgos, pero sin la disposición final correcta pueden generar un problema para la salud del productor, su familia y la comunidad”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó la importancia de erradicar viejas prácticas como reutilizar estos plásticos para almacenar agua o combustible, así como la quema o el entierro de los mismos: “Aunque el envase parezca vacío, en sus paredes permanecen restos de sustancias químicas cuyo efecto en la salud es acumulativo. Por eso insistimos en que no deben ser reutilizados en el ámbito doméstico ni productivo”.

Procedimiento y destino

Rojas recordó que Formosa adhirió desde el año 2017 a la Ley Nacional N° 27.279 de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios, designando al Ministerio de la Producción y Ambiente como autoridad competente para fiscalizar su cumplimiento.

De esta manera, indicó que, a partir de esto “el sistema de gestión integral, de envases vacíos, se coordina con una asociación civil denominada Campo Limpio que agrupa más del 98% de las empresas que fabrican los productos fitosanitarios”.

Asimismo, detalló el destino del material recolectado al precisar que “aquellos envases que han recibido la técnica del triple lavado por parte del productor son trasladados a una planta de reciclaje ubicada en la provincia de Misiones, denominada Plásticos del NEA, donde se lo transforma en insumos como tritubos para fibra óptica, varillas, postes para campos, baldes de obra y reductores de velocidad vial”.

La ingeniera aclaró también que por normativa ambiental y sanitaria, este material recuperado tiene prohibido cualquier uso en juguetes o utensilios que puedan entrar en contacto directo con las personas.

Concientización y capacitación

Por este motivo, subrayó que “hay un compromiso que debe asumir el productor de, inmediatamente, entregar el envase”, y por esto, desde la cartera productiva “hace un tiempo estamos concientizando y difundiendo la ley, explicándoles la técnica del triple lavado y la importancia de no quemar, porque implica contaminación”.

Por último, la ingeniera puso de relieve la importancia del trabajo que se realiza en materia de concientización en el interior formoseño, haciendo especial hincapié en el vínculo con las escuelas agrotécnicas.

Sostuvo que, además del trabajo con el productor, “apostamos mucho a los jóvenes y niños porque son excelentes multiplicadores del mensaje en sus hogares. Logran que los adultos tomen dimensión de la importancia de entregar estos envases y adoptar hábitos seguros”, concluyó.



