CGT: Alarcón fue reelecto secretario de Relaciones Institucionales

El dirigente mercantil Aníbal Alarcón seguirá a cargo de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la CGT- Formosa, tras ser reelecto junto al secretario general Hilario Martínez para el período 2026-2030.

El titular del Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa agradeció “el voto de confianza que los compañeros y compañeras gremialistas han renovado hacia mi persona, ratificando una vez más mi firme compromiso de fortalecer los vínculos, no sólo entre los distintos sindicatos que conformamos la central obrera, sino también con el Estado, las empresas, las organizaciones sociales y distintos sectores de la comunidad organizada”

“Desde la Confederación General del Trabajo-Regional Formosa – agregó- reafirmamos el respaldo absoluto a la gestión del gobernador Gildo Insfrán, con quien coincidimos plenamente que la palabra salvadora es unidad. Creemos que es el único camino para transitar los tiempos difíciles que estamos viviendo y están por venir”.

En ese sentido, Alarcón consideró que “solamente unidos, solidarios y organizados vamos a poder enfrentar los embates de este neoliberalismo feroz que está destruyendo la matriz productiva del país y pulverizando los bolsillos de los argentinos”.

“Tenemos que tirar todos para el mismo lado, poniendo en primer lugar el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras. Debemos estar abiertos y predispuestos a escuchar sus necesidades para ser la voz que se haga oir a la hora de defender los derechos que el Gobierno Nacional se encarga de ignorar o bien de derogar”

“En mi rol de Secretario de Relaciones Institucionales de la CGT-Formosa, tengo el deber y la obligación de tejer puentes que conduzcan a la unidad del movimiento obrero provincial, además de propiciar el diálogo, el encuentro intersindical y la búsqueda de consensos, a pesar de las diferencias”, precisó.