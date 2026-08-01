El Hospital de Laishí capacitó en RCP a estudiantes y docentes de la EPES N° 45

La propuesta acompañó el proyecto que representará al Departamento Laishí en la próxima etapa interprovincial de la Feria de Ciencias anual, presentado por el 4° “I” del establecimiento educativo de Nivel Secundario.

Como parte de las acciones de promoción de la salud y fortalecimiento de los vínculos con las instituciones educativas, el equipo del Hospital Distrital de Misión Laishí llevó adelante una capacitación sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP), destinada a estudiantes y docentes de la EPES N° 45 “Fray Pedro Iturralde”.

La actividad se desarrolló en el marco del acompañamiento al proyecto que los alumnos de 4° año, división “I”, presentarán en la Feria de Ciencias 2026, representando al Departamento Laishí en la próxima instancia interprovincial que tendrá lugar en la ciudad de Formosa.

Durante la jornada, los profesionales del hospital ofrecieron una capacitación teórico-práctica en la que explicaron, de manera sencilla y dinámica, cada uno de los pasos que conforman la maniobra de RCP, haciendo especial hincapié en la importancia de reconocer rápidamente una situación de emergencia, solicitar ayuda y aplicar correctamente las compresiones torácicas hasta la llegada del personal de salud especializado.

En la instancia práctica, los estudiantes participaron activamente realizando ejercicios guiados por el equipo de salud, formulando consultas y reforzando los conocimientos adquiridos para saber cómo actuar ante una eventual situación que ponga en riesgo la vida de una persona.

La directora del Hospital Distrital de Misión Laishí, la odontóloga Roxana Esquetino, destacó el valor de este tipo de iniciativas conjuntas entre los sectores de salud y educación.

“Para nosotros es muy importante acompañar los proyectos de nuestras instituciones educativas, porque además de reforzar el aprendizaje de los estudiantes, nos permite brindarles conocimientos que pueden marcar una diferencia cuando ocurre una emergencia, ya que aprender RCP es la posibilidad de poder salvar vidas”, subrayó.

La funcionaria hizo notar que, a lo largo de la jornada se explicó paso a paso cómo realizar correctamente la maniobra de reanimación cardiopulmonar. “Eso fue acompañado por una parte práctica para que pudieran ejercitarse. La participación fue muy positiva, con mucho interés y preguntas que enriquecieron el encuentro”, enfatizó.

Esquetino remarcó, además, que adquirir herramientas para dar primeros auxilios en los casos necesarios“es una estrategia de prevención que fortalece el compromiso individual y comunitario porque cada persona que incorpora estos conocimientos está capacitada para hacer una intervención oportuna mientras llega el servicio de emergencias, lo cual puede aumentar significativamente las posibilidades de salvar una vida. Por eso, desde el Hospital de Misión Laishí, insistimos en la promoción y difusión de este tema en distintos ámbitos de la comunidad”, afirmó en el cierre.







