Fortín Soledad vivió una exitosa jornada de la Feria Ganadera Paippera

Se trata de la cuarta edición desarrollada en este lugar y contó con la participación de más de 50 familias paipperas y más de 600 cabezas de ganado.

Este miércoles 26, el vicegobernador Eber Solís, acompañó una nueva edición de la Feria Ganadera Paippera que en esta oportunidad se realizó en el predio de la Asociación Civil “Vicente López” de la localidad de Fortín Soledad. Esta propuesta del Gobierno de Formosa, que es ejecutada a través del Instituto PAIPPA, ofrece beneficiosas condiciones de comercialización y garantiza el cumplimiento de dos conceptos relevantes en la política formoseña: justicia social y equidad territorial.

También, estuvieron presentes el ministro de Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Javier Caffa, intendentes, concejales, entre otros.

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), accedió a declaraciones brindadas por el vicegobernador Solís, quien expresó con certeza que, a través de todas las autoridades gubernamentales que están en el lugar “el gobernador Gildo Insfrán está presente, es decir, el Estado está presente”.

Además, puso en resalto que el trabajo en conjunto es la clave para obtener un resultado exitoso, indicando que “cuando se habla del productor paippero no se hace de manera individual, sino de la familia paippera” y agregó que, “el trabajo mancomunado entre el Estado y los privados, también son clave para dicho éxito”.

Acentuó que “son tres cosas las que permiten que estos remates continúen: la primera la cuestión sanitaria que permite controlar y verificar la calidad del ganado mayor y menor, como así también el frigorífico móvil que brinda seguridad sanitaria al productor y al consumidor”.

“La segunda, es poder poner los papeles en regla y la tercera la cuestión económica, que se basa en que el productor tenga la certeza de que se venderá y comprará a un precio justo”.

"Esto solo lo puede garantizar un Estado al que le importa la gente, jamás lo haría un Gobierno libertario que dice que tiene como lema que cada uno se arregle como pueda”, sostuvo Solís y añadió que esto nunca pasará en la provincia porque “existe el Modelo Formoseño que garantiza a cada familia el acceso a la justicia social viva donde viva”.

“Por ello, hay que que defender las herramientas que lleva adelante el primer mandatario provincial, y hay que hacerlo con trabajo, unidad, organización y solidaridad”, cerró.

Por su parte, Rubén Casco celebró “el desarrollo de esta cuarta edición consecutiva y el importante crecimiento que el remate en sí ha tenido con el pasar del tiempo”.

“Hay más de 50 familias participantes y más de 600 cabezas de ganado” subrayó e indicó que “este es el resultado de una política muy buena que ha puesto a disposición el Programa Ganadero en su momento y que ahora continúa con capacitaciones sobre genética”.

“En la provincia hay cabañas formoseñas que se dedican al mejoramiento genético y también hay inversores que aman esta tierra y que siguen trabajando aquí”, realzó.

“También, hay que destacar que todo lo que se vende acá se comercializa, van a campos locales a hacerse la terminación de lo que es la recría, y es algo digno de destacar”, agregó y valoró “el compromiso que el productor tiene con este Gobierno presente que confía y trabaja con ellos”.

Por último, el concejal lomitense Jorge Martínez Meza expresó: “Una vez más el Estado provincial está demostrando presencia y acompañando a los pequeños productores. Este es el cuarto remate que se realiza en Fortín Soledad y hoy, con la grata visita del Vicegobernador, por lo que el pueblo está más que agradecido, porque jamás se siente abandonado”.

Finalmente, estimó que “aquellos revoleadores de hacienda no tienen lugar en este remate, no pueden aprovecharse del paippero, porque la intervención del Estado es la garantía de que ellos vendan su producción a precios justos”.



