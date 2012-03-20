Exámen para el ingreso a las Residencias Provinciales en Salud 2026

De la instancia participaron más de 130 profesionales, postulantes a los cargos de residentes, que tendrán como sede a cinco hospitales de la Capital, además del Hospital Distrital de Laguna Blanca y el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada.

En la mañana de este miércoles 26, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante el examen obligatorio destinado a los profesionales inscriptos para ingresar al sistema Residencias Provinciales en Salud 2026 que, desde este año, incorpora nutrición como otra de las especializaciones.

La instancia evaluativa tuvo lugar en el salón auditorio del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI) y estuvo acompañada por el director de Formación y Capacitación en Recursos Humanos en Salud, doctor Luis Kayser y otros funcionarios de la cartera sanitaria de la provincia.

Kayser señaló, que el Sistema Provincial de Residencias constituye una de las principales políticas impulsadas por el Gobierno de Formosa para fortalecer la formación del recurso humano en salud, mediante una sostenida inversión provincial que garantiza la capacitación de profesionales en distintas especialidades.

Respecto de eso, remarcó que, además de la infraestructura, el equipamiento y los insumos, la decisión política del gobernador Gildo Insfrán, ha permitido consolidar un modelo de formación de posgrado de excelencia, con financiamiento íntegramente provincial.

Recordó, que, en la Capital, los residentes tienen como sede formativa: el Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”, el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan D. Perón”, el Hospital de la Madre y el Niño, el Hospital Interdistrital Evita, el Hospital de la Madre y la Mujer, y el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada. Además, en el interior, se suma el Hospital Distrital de Laguna Blanca “Dr. Pedro E. Insfrán”.

En los últimos años, el sistema de residencias experimentó un crecimiento sostenido, ampliando progresivamente su alcance a distintas disciplinas de la salud, ya que a las residencias médicas se sumaron las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental (RISaM), también las de Enfermería con una gran cantidad de especializaciones y las de odontología, kinesiología y bioquímica, entre otras especialidades.

Nueva residencia

En tanto, a partir del 2026 “se incorporará la residencia en nutrición que comenzará desde el 1° de septiembre en el Hospital de la Madre y la Mujer, consolidando un sistema integral de formación para los distintos profesionales que conforman los equipos de salud”, explicó el funcionario.

Kayser, resaltó que esa progresión fue posible gracias al fortalecimiento permanente del sistema público de salud provincial, que hoy cuenta con hospitales de complejidad creciente, tecnología de avanzada y especialistas altamente capacitados que hacen posible que los profesionales puedan realizar su formación de posgrado sin necesidad de trasladarse a otras provincias.

Asimismo, indicó que actualmente Formosa cuenta con 422 residentes activos y que, con el ingreso de más de 50 nuevos profesionales correspondiente a la cohorte 2026, la provincia tendrá alrededor de 500 residentes en formación, todos ellos financiados por el Gobierno provincial.

Y subrayó, que las residencias están organizadas mediante “un sistema de capacitación remunerada, es decir que son pagadas”, lo que permite a los profesionales especializarse mientras desarrollan su práctica en el sistema sanitario.

Formosa en las antípodas de las políticas nacionales

Más adelante, el director marcó un fuerte contraste entre las políticas nacionales y las que lleva adelante el Gobierno de Formosa, afirmando que, mientras el ajuste implementado por el Gobierno nacional afecta notablemente al sector sanitario y están completamente alejadas de las necesidades de la gente “en nuestra provincia, podemos decir con orgullo, que la formación del recurso humano en salud se realiza con financiamiento íntegramente provincial”, aseguró.

En esa línea, expuso también, que en gran parte del país “donde las provincias no tienen el Gobierno que tenemos nosotros, los formoseños, cada vez son menos los profesionales que ingresan al sistema de residencias por una cuestión de recursos”.

Sin embargo, afirmó que en Formosa “estamos en las antípodas de las políticas nacionales y ocurre todo lo contrario, porque la provincia sostiene y amplía el financiamiento de este sistema estratégico, reafirmando su compromiso con una salud pública de calidad y con la formación permanente de profesionales al servicio de toda la comunidad”, finalizó.



