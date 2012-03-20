Accionar de la comuna con múltiples tareas para la optimización de servicios

La mejora de calles en barrios capitalinos fue prioridad en la agenda municipal del miércoles, tarea que encaró la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública con la colaboración de cooperativistas, sin dejar de lado el constante mantenimiento de desagües pluviales y el levantamiento de residuos de gran tamaño.

El perfilado de arterias se ejecutó, por un lado, en los barrios Aires del Sur, 28 de Junio y Sagrado Corazón, en el primero sobre Pacífico Scozzina, entre Pirlo y Bressan, en el segundo sobre el acceso a la comisaría del barrio, y en el último en sus calles internas, acompañado aquí de cuneteo y limpieza sobre Saavedra casi Av. Los pumas. Además, en el B° Aires del Sur se hizo lo propio con la higiene y levantamiento de esquineros, mientras que en el B° 28 de Junio se ejecutó el cruce de calles frente al jardín de infantes del barrio.

Otros sectores que también se beneficiaron con el perfilado de calles fueron los barrios Urbanización Maradona y 7 de Mayo, en el último con relleno y compactación, y en ambos con el levantamiento de esquineros y restos de cuneteo.

Para concluir, más trabajos para la optimización de desagües tuvieron lugar en los barrios La Alborada y Eva Perón, en el primero con cuneteo sobre calle Junín, en el canal principal y aledaños, y con cuneteo manual en sectores puntuales, en el segundo.



