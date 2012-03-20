El IPV avanza con trabajos que apuntan al mejoramiento en una zona del barrio Santa Rosa

Se ejecutan tareas sobre la calle Filho, donde antes se reubicó a las familias que por 30 a 40 años permanecieron viviendo en una zona con problemas de inundación.

El ingeniero Miguel Augusto Scribano, director de Planificación del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) e informó sobre los trabajos que se están realizando en un sector del barrio Santa Rosa de la ciudad de Formosa.

Se trata de la calle Nacimiento Filho, entre Ausberto Ortíz y Moratalla, donde a pesar de los problemas de inundación las familias habían vivido allí por 30 a 40 años hasta que el Gobierno de Formosa les dio una solución reubicándolas, comenzó diciendo.

“A partir de allí surgió la posibilidad de recuperar esa zona”, destacó. En ese contexto, el funcionario detalló cuáles son los trabajos que se están haciendo en dicha calle.

En cuanto a la relocalización de familias, indicó que fue un proceso en el que se hicieron relevamientos, trabajaron desde la parte social en ello, pudiendo así certificar el número de personas que estaban en esa situación, con quienes se dialogó para consensuar finalmente su relocalización en el barrio López Guaymás. “Aproximadamente, alrededor de 20 a 22 familias”, precisó.

Cumplido con esto, fue que se iniciaron los trabajos en dicha arteria para eso, según detalló, “ya fueron demolidas todas las casas instancia en la cual se retiraron las fundaciones, hierros, restos de pared. Ahora la empresa contratada está ya comenzando con los trabajos de recuperación, que consistirán a futuro en el enripiado de dos cuadras que son las que se arreglarán junto con la iluminación”.

En ese punto, sumó Scribano que “ya se mejoraron los sistemas de desagües fluviales, o sea, las cunetas fueron conformadas. Por otro lado, se están colocando alcantarillas con caños de hormigón premoldeado”, por consiguiente, subrayó que se trata de “proceso integral para recuperar esa calle”.

En la entrevista con esta Agencia, aprovechó también para dejar en claro que “todos los trabajos de mejoramiento de barrios que el IPV encara lo hace consensuando con los vecinos y una vez que se hacen los acuerdos, recién empezamos con la relocalización”; y puntualizó que este proceso se había iniciado en febrero de 2026 cuando se decidió recuperar la calle mencionada.

Entonces, en el marco de estos trabajos que corresponden al mejoramiento de barrios que los realiza el Gobierno de Formosa en un sector llamado Ribereña sur, que nace contra el Parque Industrial, forman parte de “un ambicioso proyecto que aspira llegar hasta el San José Obrero”, aseguró.

Con él se atienden las situaciones problemáticas referentes a habitar en zonas que están debajo de la cota de inundación, agregó, es decir que ese es el objetivo principal del plan en marcha: “Así que el trabajo es intenso”, acentuó contundente.

Por último, repasó que, “en un principio, esto arrancó en Laguna Siam, en donde, con el PROMEBA, se intervinieron seis manzanas que permitieron mejorar tanto los servicios de alumbrado como la red cloacal y agua potable. Además se pavimentaron las cuadras de ese sector y se construyó un terraplén de defensa”.

Sobre ese terraplén se edificó también un paseo con barandas y veredas, añadió.

Por último, confirmó que, en la actualidad, el IPV también está trabajando en el sector de la capilla de El Divino Niño. Allí el problema es que había muchas viviendas por debajo del nivel de inundación. Ante esto, como se hizo en otras partes de la ciudad, se avanza en una solución integral desde el organismo provincial.











