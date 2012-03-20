Formosa refuerza sus defensas para cuando se presenten los efectos de El Niño, “según marcan los patrones hidrometeorológicos”

El Gobierno de Formosa sigue de cerca la evolución del fenómeno climático y, tomando las previsiones del caso, robustece con nuevos equipos a las distintas estaciones, al igual que avanza en la limpieza de alcantarillados y puentes para facilitar el escurrimiento de las aguas.

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con el ingeniero Horacio Zambón, coordinador ejecutivo de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA) de la provincia de Formosa, quien dio un panorama sobre la situación de los ríos Paraguay, Bermejo y Pilcomayo.

Según informó el funcionario, en este mes de agosto están evolucionando de manera “normal para los ciclos hidrológicos”. Sin embargo, aclaró que “estamos en un efecto de El Niño”, por lo tanto, se espera que este fenómeno se manifieste “en algún momento conforme a los patrones hidrometeorológicos”.

Por ese motivo, existe toda una planificación por parte del Gobierno de Formosa, basada “en el conocimiento que posee del manejo de todo un sistema que está preparado para cuando se produzca otro escenario hidrológico que pueda llegar a ser mediano, grande o muy grande”.

En el caso de la ciudad de Formosa y, en base a “toda la experiencia que tiene el Gobierno provincial en esta materia y las disponibilidades”, los trabajos están focalizados en reforzar “las defensas y mejorar los sistemas de estaciones de bombeo”, enfatizó.

Asimismo, siguiendo los informes emitidos en esta materia por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), se reforzaron “tanto estructuras de cuencos como estaciones de bombeo”, como ser “Belgrano, La Floresta y San Juan I”; y también con la instalación de “nuevos equipos de bombeo acordes a las necesidades”, indicó.

En ese aspecto, recalcó que en la provincia “hay toda una experiencia en lo que es la dinámica de escurrimiento, por ejemplo, en la cuenca del río Pilcomayo es a través del Bañado La Estrella”, e incluso, para facilitar ese escurrimiento hasta el destino final que es el río Paraguay, se apuntó a “la limpieza de alcantarillados y puentes”.

Zambón destacó aquí el reclamo que hizo la provincia de Formosa a través de varios organismos. Puntualmente, el Ministerio de Producción y Ambiente había solicitado a la Dirección Nacional de Vialidad “obras de limpieza importantes y transversales a todos los escurrimientos, como son las rutas nacionales N° 95 y 11”.

Esto se centraliza “en la limpieza de malezas vegetales, típicas de nuestra zona, que obturan e impiden el paso del agua al río Paraguay”, explicó.

Estado de los ríos

En cuanto a los ríos Bermejo y Pilcomayo, informó que están en descenso paulatino tal como marca el ciclo hidrológico y los patrones correspondientes, y anticipó que esto será así hasta fin de año. “Mientras que en el río Paraguay hay un patrón hidrológico en descenso conforme ya la manifestación de la onda principal de valores medios para todo lo que es el Litoral fluvial, que corresponde a la provincia de Formosa”, pormenorizó.

Y agregó que este comportamiento es el esperado “de acuerdo al patrón hidrometeorológicos de toda la cuenca del río Paraguay”.



