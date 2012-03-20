El Colegio de Ingenieros organizó un conversatorio sobre energía, clima y gestión de territorio

Fue desarrollado en dos bloques, en los cuales se abordaron el “Desarrollo energético e impacto de las tarifas” y el “Fenómeno de El Niño y acciones”.

El jueves 27, en la Sede Social del Colegio Público de Ingenieros de Formosa, situado en la ciudad capital, se llevó a cabo el “Conversatorio: Energía, clima y gestión de territorio”, un espacio generado para llevar claridad técnica sobre estos temas esenciales y actuales.

“La idea surgió de la relación interinstitucional del Colegio Público de Ingenieros con organismos públicos, en los cuales hay colegas referentes que están siendo líderes en el desarrollo de estas temáticas, con el objetivo de brindar claridad técnica y certeza, además de dar a conocer las acciones que se están implementando”, declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Darío Vergara, presidente del Colegio de Ingenieros.

Entre los expositores invitados, estuvieron el presidente del Directorio de REFSA Electricidad, Fernando De Vido; el gerente de REFSA Electricidad, Benjamín Villalba; el administrador general de la Dirección de Vialidad Provincial, Javier Caffa; el administrador del Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP), Julio Vargas Yegros; el administrador de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), Horacio Zambón; entre otros.

Electricidad

A su turno, Villalba especificó que el organismo abordó tres temáticas: tarifas, potencia y colorario final.

Se explayó en hablar sobre “transmisión de energía, en cómo se recibió la empresa en el año 2010, la cual hasta ese momento se llamaba EDEFOR y a partir de dicho año, al pasar al Estado provincial, se la denominó REFSA”.

“Al realizar un pequeño diagnóstico de cómo se avanzó se puede afirmar que se montaron más transformadores, se tiraron más líneas, se plantaron estaciones transformadoras, líneas de media tensión, líneas de alta tensión, todo de manera paulatina pero sin descanso y siempre con el objetivo de continuar beneficiando a la gente”, señaló.

Asimismo, estimó que “se sabe que El Niño puede generar algún tipo de inconvenientes y es por ello que se continúa trabajando en concordancia con las demás organismos provinciales para que estos planes de contingencia puedan desempeñarse efectivamente, ya que la energía es sumamente necesaria para que el resto funcione”.

Vialidad Provincial

Por su parte, Caffa explicó que “la participación de la DPV fue sobre el Fenómeno de El Niño, en explicar ¿Qué es?, ¿En qué consiste?, ¿Cuál es la posible afectación en esta zona? y todas las acciones y trabajos que ya se están realizando para afrontar este evento climático”.

Asimismo, remarcó que “desde hace mucho tiempo la provincia viene optimizando todo lo que es el sistema de escurrimiento hídrico del territorio, con dos propósitos fundamentales: proteger a todas las comunidades y realizar el aprovechamiento hídrico de las aguas, sobre todo de las cisternas de la Cuenca del Río Pilcomayo y Río Bermejo y, a su vez, la afectación del Río Paraguay en toda la zona este de la provincia”.

Aclaró que “esta serie de trabajos incluye canalizaciones, limpieza de desagües troncales, alcantarillas, puentes y optimización del sistema de escurrimiento hídrico, sobre todo en rutas”.

Además, añadió que “si bien todas estas tareas ya se vienen realizando, ahora se están intensificando tanto en zonas rurales como urbanas” y remarcó que “se trata de una tarea conjunta entre Gobierno y Municipios”.



