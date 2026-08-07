Formosa marca la cancha en el NEA: Sueldo mínimo garantizado de $1.200.000 y sin endeudamiento

En un contexto macroeconómico caracterizado por el deterioro sostenido del consumo interno, la contracción de la recaudación por coparticipación nacional y el aumento del costo de vida, el Nordeste Argentino (NEA) se convirtió en un escenario heterogéneo de respuestas salariales estatales.Mientras las provincias de la región han recurrido a esquemas diversos, que van desde bonos no remunerativos de emergencia hasta negociaciones fragmentadas por sector, la provincia de Formosa, bajo la conducción del Dr. Gildo Insfrán, estructuró una estrategia centrada en la garantía de un piso salarial de bolsillo de amplio alcance, financiada de manera estricta con recursos corrientes y sin endeudamiento.

El panorama regional: Tres estrategias de coyuntura (Chaco, Corrientes y Misiones)

El análisis del comportamiento salarial de las provincias del NEA expone divergencias en el abordaje del déficit distributivo:

• Chaco y la primacía de las sumas fijas: La política trazada en Chaco combina un incremento porcentual del 10% estructurado en tramos del 5% (agosto y noviembre) con esquemas de alivio temporal mediante refuerzos extraordinarios no remunerativos ($100.000 en julio y $100.000 en octubre) y recomposiciones focalizadas en áreas específicas (20% en el concepto Aula para educación, 20% en Riesgo de Salud y 10% en seguridad). Si bien estas sumas fijas inyectan liquidez inmediata, la prevalencia de conceptos no bonificables ni remunerativos suele achatar la pirámide salarial y postergar la recuperación estructural del haber previsional.

• Corrientes y el ajuste al básico: El gobierno correntino optó por volcar sus recursos en un incremento general del 10% al salario básico y la asignación de clase en las distintas categorías, complementado con sumas fijas incorporadas a códigos específicos ($75.000 netos) y una suba del 50% en las asignaciones familiares. Si bien la medida garantiza que la totalidad de los cargos testigo superen el millón de pesos en un intento por equiparar la Canasta Básica Total regional, su periodicidad responde a ajustes reactivos ante la pérdida de coparticipación.

• Misiones y la segmentación sectorial: Misiones implementó una pauta escalonada en dos tramos (julio y septiembre) fuertemente priorizada en fuerzas de seguridad (haberes entre $1.116.000 y $1.373.000 según zona) y docentes (pisos de $801.000 a $1.120.000). Aunque este enfoque otorga previsibilidad sectorial, traslada la negociación de las áreas de Salud y Administración Central a mesas salariales diferenciadas, generando una recomposición fragmentada.

El Modelo Formoseño: Estructura, cobertura integral y autonomía presupuestaria

La medida anunciada por el Dr. Gildo Insfrán el 7 de agosto de 2026 contrapone una lógica distributiva integral que difiere sustancialmente de la heterogeneidad regional.

Parámetros clave del anuncio de Formosa

• Aumento acumulado: Un incremento del 15% en tres tramos iguales del 5% (agosto, septiembre y octubre) calculado sobre la base de febrero, que eleva el acumulado anual al 29%.

• Piso garantizado de bolsillo: Definición de un ingreso mínimo líquido para todos los escalafones estatales de $1.100.000 en agosto, $1.150.000 en septiembre y $1.200.000 en octubre. Este monto no computa asignaciones familiares ni adicionales específicos (guardias, horas extras, fondo estímulo).

• Universalidad: Inclusión simultánea de activos, jubilados de la Caja de Previsión Social (CPS), el escalafón docente (mediante la adecuación del punto índice) y los beneficiarios de pensiones sociales (Ley N° 482 del IPS).

• Autofinanciamiento fiscal: Un desembolso anual superior a los $210.000 millones, cubierto íntegramente con recursos corrientes presupuestarios y sin necesidad de apelar al endeudamiento público.

Evaluación crítica

A diferencia de los esquemas que abusan de las sumas fijas no remunerativas (que suelen devaluar la movilidad jubilatoria), el modelo de Formosa prioriza la certeza económica del piso salarial. Al establecer que ningún agente estatal percibirá de bolsillo menos de $1.200.000 en octubre, la medida neutraliza la dispersión de ingresos en las categorías más bajas sin desarbolar la carrera administrativa ni perjudicar las prestaciones pasivas.

Asimismo, la decisión de afrontar la recomposición sin recurrir a deuda pública constituye un diferencial fiscal dentro del NEA. En un escenario de retracción del gasto público nacional, mantener el equilibrio financiero sin asfixiar el poder de compra local evidencia una gestión presupuestaria previsora.

El salario como motor económico y la doctrina de justicia social

El análisis de las políticas de ingreso en el NEA cobra una dimensión más profunda al ser contrastado con la concepción histórica de la economía política argentina.

Como formuló el General Juan Domingo Perón al instituir las bases del derecho laboral y la política salarial moderna en la Argentina, el salario no representa un mero costo de producción ni una variable contable de ajuste, sino el motor fundamental del desarrollo económico local y el instrumento central de la justicia social. Para Perón, la capacidad de consumo de la clase trabajadora constituye la fuerza impulsora que dinamiza el mercado interno, sostiene la actividad del comercio, promueve la industria y genera un círculo virtuoso de independencia económica.

En sintonía con este principio, las palabras expresadas por el Dr. Gildo Insfrán el 7 de agosto de 2026 diagnostican la coyuntura nacional al señalar que "el escenario socioeconómico actual evidencia una importante caída en la actividad económica y una sostenida disminución del poder de compra del sector asalariado", traducido en el cierre de empresas, la morosidad y el desempleo.

Frente a la lógica de la austeridad fiscal a costa del trabajador, la respuesta formulada desde la provincia de Formosa reafirma la validez de la doctrina justicialista: en períodos de recesión profunda, la intervención estatal a través de una recomposición salarial planificada, equitativa y financieramente sustentable no es solo un acto de equidad distributiva, sino una decisión estratégica para proteger el tejido social y revitalizar la economía regional.

*Dr. en Ciencias Económicas, Contador- Abogado







