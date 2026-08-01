Gremios valoraron el anuncio salarial porque “Formosa es una de las provincias más castigadas por el Gobierno nacional”

Con el anterior aumento del primer semestre, el acumulado provincial anual llega al 29%, cifra que despunta entre las demás provincias.

Desde Casa de Gobierno, el gobernador Gildo Insfrán anunció un 15% de aumento salarial para la Administración Pública Provincial, en una conferencia de prensa llevada a cabo este viernes 7 de agosto. Se abonará en tres tramos de 5% escalonados, correspondientes a agosto, septiembre y octubre, por lo que en ese último mes el haber mínimo de bolsillo alcanzará 1.200.000 pesos.

Los representantes gremiales locales valoraron especialmente este esfuerzo hecho por el Gobierno provincial dada la difícil situación económica del país, observando que inclusive “Formosa es una de las provincias más castigadas por el Gobierno nacional”.

Sin embargo, “a pesar de ello con este anuncio del Gobernador se ubica entre las tres primeras provincias que otorgaron el mayor aumento posible en lo que va del 2026, acumulando un 29%”, subrayó Hilario Martínez, secretario general de la CGT Regional Formosa.

El dirigente sostuvo a AGENFOR que este incremento, por tanto, “traerá un alivio al bolsillo con este 15% que se abonará de manera escalonada” y, además, puso en relieve que “para octubre el haber mínimo de bolsillo garantizado será de 1.200.000 pesos”.

En ese mismo sentido, se expresó Carlos Salinas, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales, quien afirmó que el 29% de aumento en lo que va del año es aún más importante en el contexto de recortes que está sufriendo la provincia por parte de la Nación. “Por eso más todavía hay que valorar este tipo de esfuerzo”, enfatizó contundente, al sumar también el hecho de que se continúa trabajando en obras públicas “gracias al aporte de los fondos provinciales”.

De esa manera, se avanza con diferentes proyectos que se ejecutan en el territorio provincial, en una medida que es la contracara de la gestión del presidente Javier Milei, quien desde su llegada al Ejecutivo nacional en diciembre de 2023 paralizó la obra pública en todo el país.

En lo que refiere al sector docente, Rubén Chávez, de la Agremiación del Docente Formoseño (ADF), dijo que “era esperado este anuncio por los trabajadores del Estado” y afirmó que “vivimos en una provincia previsible, donde tenemos un Gobierno que escucha y es abierto”.

En ese sentido, señaló que esa apertura a dialogar sobre los salarios de los trabajadores es lo que permitió alcanzar “el mejor acuerdo posible”, el cual se anunció “en forma conjunta” entre todos los gremios acompañando al mandatario, recordando, en ese sentido, que, “cuando en marzo se anunciaron los aumentos para el primer semestre, ya en ese mismo momento se había acordado tratar los del segundo semestre”.

A su turno, Estela Escobar, secretaria general del Sindicato Docente de Formosa (SIDOFOR), analizó acerca de lo que está aconteciendo a nivel nacional y “la situación crítica que se vive en todos los planos en la Argentina, afectando a todas las provincias, entre ellas a la provincia de Formosa”.

Escobar expuso categórica que Formosa “está en las antípodas de las políticas de Nación, porque el Gobernador pregona siempre la justicia social y la contención de los trabajadores y las trabajadoras” y evaluó que este anuncio “es muy importante, colocándose Formosa entre las provincias que han otorgado un mayor beneficio en cuanto al tema salarial”.

Por eso, auguró la titular de SIDOFOR para que otras provincias también imiten “esta decisión política del compañero Gobernador, nuestro conductor”. En esa línea, lo catalogó como “el primer trabajador, ya que es un adelantado en este tema”, y “siempre tiene abiertas las puertas de Casa de Gobierno y del Poder Ejecutivo Provincial”.

Además, sostuvo que Insfrán “mantiene una preocupación constante sobre lo que sucede a nivel nacional”, por lo que, “según las posibilidades financieras de la provincia se dan estos aumentos en el tiempo y el momento oportuno”, añadiendo que este aumento alcanza a los agentes activos, pero también a los pasivos y los beneficiarios del Instituto de Pensiones Sociales (IPS).

Finalmente, Herben Núñez Barrios, presidente de la Asociación de Docentes “Arturo Jauretche” marcó, así como los demás representantes gremiales, que “es muy oportuno e importante este aumento que anunció el gobernador Insfrán en el Día de San Cayetano”.

Tras su remarcar su conformidad, añadió que, “por supuesto, seguiremos dialogando con el Gobierno de Formosa”.



