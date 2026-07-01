Formosa inicia la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026

Del 1 al 7 de agosto, el Gobierno provincial desarrollará múltiples acciones para promover, proteger y apoyar la lactancia materna como el mejor comienzo sostenible para la vida.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026, que se conmemora del 1 al 7 de agosto, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y la Subsecretaría de Medicina Sanitaria, renueva su compromiso con la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, entendiéndola como una responsabilidad compartida entre las familias, los equipos de salud, las instituciones y toda la comunidad.

Bajo el lema “Lactancia materna: un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalezcamos las acciones que funcionan”, durante toda la semana se llevarán adelante actividades destinadas a fortalecer esta práctica esencial para la salud de las niñas y los niños, especialmente en la primera etapa de la vida.

Las acciones serán coordinadas por la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia y se realizarán de forma articulada junto a los equipos de hospitales y centros de salud de toda la provincia.

Entre las propuestas se desarrollarán charlas y talleres destinados a madres, familias y a la comunidad en general. También capacitaciones para los equipos de salud, consejerías personalizadas y múltiples actividades de promoción que buscan acompañar a las familias desde el embarazo y durante todo el período de lactancia.

El subsecretario de Medicina Sanitaria, bioquímico Marcelo Cañete, destacó que “la lactancia materna constituye una de las intervenciones más eficaces para proteger la salud de las niñas y los niños desde el nacimiento. Por eso, desde el Gobierno de Formosa trabajamos de manera permanente para garantizar el acompañamiento a las madres y fortalecer en toda la provincia las acciones que permiten sostener una lactancia exitosa”.

Asimismo, remarcó que el trabajo articulado entre los distintos niveles del sistema público de salud resulta fundamental para alcanzar ese objetivo. “Cada hospital y cada centro de salud cumple un rol muy importante en la promoción de la lactancia materna, brindando información, contención y acompañamiento oportuno”, señaló. Y agregó, que “esta semana es una nueva oportunidad para reafirmar ese compromiso”.

La lactancia materna aporta todos los nutrientes que el bebé necesita para crecer y desarrollarse, fortalece el sistema inmunológico, disminuye el riesgo de infecciones y enfermedades, favorece el vínculo afectivo entre la madre y su hijo.

Además, brinda importantes beneficios para la salud materna, como una mejor recuperación luego del parto y la disminución del riesgo de desarrollar determinados tipos de cáncer. En tanto, constituye una práctica natural, renovable y amigable con el ambiente, que contribuye al desarrollo sostenible.

Para finalizar, Cañete convocó a toda la comunidad a sumarse a las actividades previstas para la semana, teniendo en cuenta que “la lactancia materna es una tarea de todos. Cuando las familias reciben el acompañamiento necesario y cuentan con una comunidad comprometida, cada niño y cada niña tienen la posibilidad de acceder al mejor comienzo para su vida. Ese es el camino que seguimos consolidando desde el Gobierno de Formosa y el Modelo Formoseño de salud”.







