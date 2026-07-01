Finalizó “La Formoseñada”, con “un impresionante respaldo del público” a la gran movida cultural, resaltaron

Se trata de un evento que, edición tras edición, se consolida como espacio multicultural, donde, en este 2026, se congregó a más de 250 talentos artísticos de la provincia de Formosa de disciplinas tales como música, danza, literatura, artes plásticas, artesanías, fotografía, cine y teatro.

En tres jornadas se desarrolló la cuarta edición de “La Formoseñada”, que tuvo varios escenarios que fueron los Galpones “C” y “G” y la Casa de la Artesanía del Paseo Costanero “Vuelta Fermosa” de la ciudad de Formosa.

Desde la organización del megaevento señalaron que resultó un éxito rotundo al superarse ampliamente las expectativas que había, lograda gracias a la masiva convocatoria de público desde su inicio el viernes 31 de julio hasta su finalización en la noche del domingo 2 de agosto.

En ese contexto, en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la coordinadora artística del evento, la profesora Larisa Arrúa, agradeció a cada uno de los artistas, ya que su aporte permitió lograr “esta construcción cultural”, porque “sin ellos esto no hubiera sido posible”.

Del mismo modo, distinguió a Darío Krimer, porque “él fue quien ideó e impulsó a cada una de las personas que participó de las distintas coordinaciones para lograr hacer realidad este sueño colectivo”.

Al hacer un balance del evento, aseguró que “fue impresionante el respaldo de la gente ya que incluso el sábado, que fue un día lluvioso, se quedó el público hasta el cierre espectacular con la presentación de Federico Baldus”, por consiguiente, “ya soñamos con la edición cinco”.

En el orden de la planificación, se valoró el apoyo del Gobierno de Formosa a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y Cultura y Educación, las Subsecretarías de Empleo y de Cultura, así como del sector privado, con más de 40 auspiciantes.

Así como los artistas “pusieron el corazón”, también, desde el Instituto Superior del Profesorado de Arte de Formosa (ISPAF), “sus estudiantes se lucieron con la locución en estos tres días”, afirmó Arrúa, destacando su desempeño.

Precisamente, explicó que se alentó su participación con la intención de que ellos adquieran experiencia “ya que es muy importante tener este tipo de oportunidades”.

Además de la locución del evento en todos los escenarios, también el Instituto del Nivel Superior hizo la cobertura por streaming, resaltó su director Ernesto Martínez. Y agregó que se hizo también una presentación en el Galpón “G” con la Escuela de Cine (ENERC) sede NEA de los trabajos hechos por los estudiantes.

Complejo de Radio y Televisión

Hubo reconocimientos durante el evento a figuras e instituciones de la provincia, una de ellas fue la que recibió el subsecretario de Comunicación Social, el profesor y locutor Sergio Recalde, en nombre del Complejo de Radio y Televisión de Formosa, donde funciona Canal 3 y Radio Tropical FM 96.9.

Desde hace 39 años está al servicio a la comunidad formoseña, por lo tanto, a través de ese reconocimiento se puso en valor el aporte que realiza este complejo de comunicación en la difusión de la cultura formoseña, cumpliendo “día a día con su función de informar y acompañar de esa manera a las actividades de las distintas áreas del Gobierno de Formosa”, afirmó el funcionario.

“Es un estímulo al esfuerzo y el compromiso”, subrayó con orgullo, ya que se reconoce la responsabilidad con la que trabajan quienes se desempeñan en ese complejo situado en Avenida 9 de Julio y calle Junín de la ciudad capital.

Exposición sobre cestería aborigen

Por otro lado, entre las presentaciones que se desarrollaron en el escenario interior del Galpón “G”, estuvo el que protagonizó la Asociación Folklórica “Estampas Norteñas” de Pirané sobre un artículo de cestería aborigen publicado en la revista de la UNESCO.

La profesora de Historia Lucía González, como integrante de esa asociación piranense, en primer lugar, agradeció a los organizadores por la invitación y valoró al espacio de “La Formoseña” y la importancia de promover la cultura de la provincia, enfatizando que fue una oportunidad para difundir “ante nuestra gente el artículo de cestería de las comunidades aborígenes de la provincia”.

Por otro lado, comentó que “Estampas Norteñas” hace 38 años viene divulgando la cultura argentina, pero en particular la de Formosa. Somos una agrupación de danza, pero también nos dedicamos a la investigación de todo lo vinculado a la cultura, en este caso, la artesanía”.

Interés legislativo

Por otra parte, “La Formoseñada” 2026 ha sido declarada de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia de Formosa y el Concejo Deliberante, entre otros organismos y entes culturales.

De acuerdo al programa previsto del domingo 2 de agosto, las actividades iniciaron a las 18, con una marcha cultural denominada “Tras los pasos” , de la que participarán cientos de artistas que forman parte de “La Formoseñada”.

De modo paralelo, a esa misma hora, se llevó a cabo en la Casa de las Artesanías un Conversatorio de escritores, editores, talleristas y gestores culturales bajo el título “Ecosistema Literario Formoseño”.

También, representantes de la Asociación Folclórica “Estampas Norteñas” de Pirané presentaron un artículo sobre cestería publicado en revista internacional de la UNESCO.

Mientras tanto, en el Galpón “C”, a las 19.30, Darío Krimer ofreció las palabras de cierre para dar paso a la actuación de Guillermo Avalos, tras la cual se entregaron certificados a los artistas plásticos participantes, además de reconocimientos a destacados difusores de la cultura: suplemento cultural “Cronopio” (Diario “La Mañana”), suplemento cultural "Día Seis" (Diario “Formosa”) y programa “Cantores” (Grupo Mozart). También, por su proyección regional: Premios “Norte Grande”, Festival Regional del Alfajor, Ultra maratón, Club “San Martín”, Canal 3 y Radio Tropical.

Por otra parte, por el escenario principal del Galpón “G” desfilaron músicos y agrupaciones de danza, tales como Nacho y Juanse, Agrupación “Yerutí”, “Tiempo de chamamé”, “Hirlando Montiel”, “Santos Amores”, “De Peña en Peña”, “Reminiscencias”, “La fórmula del Chamamé”, Romyna Barionuevo, Jhonas Valdez, Leandro Colman. Finalmente, Darío Krimer cerró el megaevento cultural bajo su organización con apoyo estatal y privado.

En medio a las actuaciones, el periodista y gestor cultural, Sergio “Lilo” Domínguez, así como la locutora, Lilian Encina fueron destinatarios de dignos reconocimientos a sus trayectorias como profesionales y docentes

En el Galpón “C”, por su parte, se realizó una exposición de arte visual denominada “Territorio hibrido”, mientras que el Galpón “G” albergó en su interior una muestra de artesanías y stands de productos regionales, además de un stand de la ENERC NEA donde se proyectó en un monitor cortos de los estudiantes. Mientras tanto en el exterior funcionó un patio gastronómico además de la destacada participación del Mercado Comunitario de Emprendedores.











