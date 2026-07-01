El Centro de Hemoterapia realizó una colecta externa en el Hospital de la Madre y el Niño

Dicho nosocomio de la ciudad de Formosa celebró este 3 de agosto su 50° aniversario de creación con el fin de brindar atención integral y de calidad. En ese contexto, se inscribió esta actividad que convocó a donantes voluntarios y convencionales.

El director del Centro Provincial de Hemoterapia, el doctor Víctor Cambra, informó a AGENFOR que este lunes 3 el equipo de salud del Centro se trasladó a las instalaciones del Hospital de la Madre y el Niño para realizar una colecta externa de sangre, así como recolección de plaquetas por aféresis.

Esta actividad se impulsó en el marco del 50° aniversario del Hospital de la ciudad de Formosa, donde también se efectuaron determinaciones de Grupo y Factor RH con entrega de certificados a los asistentes.

Desde el Centro se destacó la labor que llevó a cabo su personal y se felicitó a los directivos, equipo médico, profesionales de la salud, personal de enfermería, administrativos y al equipo de mantenimiento por este nuevo aniversario al servicio y cuidado de la comunidad formoseña.

La colecta de sangre voluntaria y convencional y recolección de plaquetas por aféresis, por su parte, comenzó a las 7 de la mañana en el nosocomio, informó Cambra, quien, además, resaltó que el Hospital cuenta con el Servicio de Hemoterapia, el cual “cumple un rol importante” teniendo en cuenta que en su infraestructura edilicia se atiende “a la mujer embarazada, por un lado, y la parte pediátrica y neonatal por el otro”.

De esa manera, se brinda cobertura al paciente, acentuó y, por último, expresó que este tipo de actividades se desarrollan de forma regular en el Centro Provincial de Hemoterapia.











