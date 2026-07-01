El ministro Atencia extendió un cálido saludo al Hospital de la Madre y el Niño en su 50° aniversario

Destacó la trayectoria del nosocomio y el permanente compromiso de todo el equipo de salud con la atención integral de embarazadas, niñas, niños y mujeres de toda la provincia.

Este lunes 3 de agosto, el Hospital de la Madre y el Niño conmemora su 50° aniversario. El ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia, hizo llegar un afectuoso saludo y un sincero reconocimiento a todo el equipo de salud que, con vocación de servicio, calificado profesionalismo y alto compromiso, trabaja diariamente para brindar una atención de calidad a la comunidad.

“Hoy, nuestro querido Hospital de la Madre y el Niño cumple nada menos que su primer cincuentenario de una denodada y valiosa labor en pos del cuidado de la salud de las embarazadas, niñas, niños y mujeres, en general, de toda la provincia”, expresó el titular de la cartera sanitaria.

“De todo corazón, quiero aprovechar este día tan significativo para saludar con el mayor de los afectos a los directivos y a toda la gran familia de trabajadores comprometidos que tiene este nosocomio: médicos de distintas especialidades, enfermeros y demás profesionales especialistas en diferentes disciplinas, como también a los técnicos, administrativos y al personal de todas las áreas que, con gran responsabilidad y dedicación, hacen posible que esta institución siga siendo un orgullo para Formosa”, manifestó Atencia.

Asimismo, resaltó que el hospital, que está cumpliendo hoy sus bodas de oro al servicio de la comunidad, constituye un verdadero ícono en el cuidado de la salud materno-infantil de la provincia. “A lo largo de estos 50 años, se fue consolidando como un efector sanitario de referencia para la atención de embarazadas, recién nacidos, niñas, niños y mujeres, brindando respuestas oportunas y de alta complejidad, con un crecimiento ininterrumpido en cuanto a sus múltiples servicios”, aseguró.

Remarcó, además, el papel estratégico que cumple el nosocomio dentro de la red sanitaria provincial, al recibir pacientes derivados desde hospitales y centros de salud de la Capital y del interior, garantizando una atención especializada y articulada con los efectores de todos los niveles que conforman el sistema de salud.

Hizo notar que, en sus cinco décadas de trayectoria, el Hospital de la Madre y el Niño se convirtió en un centro de atención emblemático de la salud pública formoseña, acompañando a generaciones de familias con prestaciones de creciente complejidad, equipamiento con tecnología de avanzada y equipos interdisciplinarios integrados por profesionales muy bien preparados y oportunamente capacitados.

“Su crecimiento permanente, al igual que el de otros efectores sanitarios, refleja la decisión política del gobernador Gildo Insfrán de sostener, a través del tiempo, el fortalecimiento de un sistema sanitario gratuito, equitativo, inclusivo y altamente eficiente”, afirmó.

Para finalizar, Atencia sostuvo: “Celebrar el 50° aniversario del Hospital de la Madre y el Niño es reconocer la historia de una institución que ha marcado un antes y un después en la atención materno-infantil de nuestra provincia”.

“Por eso, envío mi agradecimiento y felicitaciones a cada integrante de este gran equipo de salud que, con sensibilidad, por sobre todo, esfuerzo, voluntad y excelencia profesional, cuida de los pacientes desde sus primeros instantes de vida, en el caso de los niños, como también de las madres, renovando cada día el compromiso de brindar una atención humanizada, gratuita y de calidad para las familias formoseñas”.



