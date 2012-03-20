El ministro Ferreira se reunió con estudiantes de psicología que participarán en el “Congreso Argentino de Salud Mental”

Participarán a través de un trabajo conjunto con la FAS que permitirá presentar y visibilizar las políticas públicas que lleva adelante la Formosa en materia de salud mental.

El lunes 24, referentes de la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS) y estudiantes de la carrera de Licenciatura en Psicología de la Universidad de la Cuenca del Plata (UCP) compartieron una importante reunión con el jefe de Gabinete, el doctor Antonio Ferreira, en la que tuvieron la oportunidad de conversar sobre la participación de la entidad y de los alumnos que participarán en el próximo Congreso Argentino de Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, compartieron el trabajo de estudio e investigación territorial de las estudiantes que fue realizado en el marco del convenio firmado entre la UCP y la FAS con el acompañamiento del equipo interdisciplinario de la entidad.

En este marco, participarán en este Congreso de una experiencia de extensión universitaria, a través de un trabajo conjunto con la FAS que permitirá presentar y visibilizar las políticas públicas que lleva adelante la Formosa en materia de salud mental.

La presidenta de la Fundación, la arquitecta Blanca Denis, manifestó que “la participación en este Congreso representa una oportunidad muy importante para compartir experiencias, poner en valor las políticas públicas en nuestra provincia en el marco del Modelo Formoseño, la generación de espacios de intercambio con profesionales, instituciones y estudiantes de distintos puntos del país.

También, agregó que “durante la reunión se pudo analizar el actual contexto nacional y su impacto en la salud mental de la población, reflexionando sobre los desafíos actuales y la importancia de fortalecer las políticas públicas de prevención, promoción del bienestar, acompañamiento y cuidado de la salud mental”.

“Se entiende que la salud mental requiere una mirada integral y comunitaria, donde el trabajo articulado entre el Estado, las instituciones educativas, las organizaciones y los equipos interdisciplinarios resulta fundamental”, aseveró.

Los estudiantes de la Licenciatura en Psicología de la UCP manifestaron que esta experiencia constituye además una valiosa instancia de formación, investigación y compromiso con la realidad social, permitiéndoles vincular los conocimientos adquiridos durante su formación académica con experiencias concretas y con el análisis de las políticas públicas en territorio.

Para finalizar la arquitecta Denis sostuvo que “se siguen construyendo espacios de encuentro, formación y participación que permitan pensar la salud mental desde una perspectiva integral, comunitaria y comprometida con la sociedad”.