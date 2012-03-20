El Club digital sumó propuestas para los tutores acompañantes

A la propuesta tecnológica destinada a los más pequeños, se le sumó una destinada a los tutores que acompañan a sus hijos a las clases.

Este martes 25, se desarrolló un nuevo encuentro del “Club digital” en donde, se desarrollaron nuevas actividades para los más grandes que combinan propuestas físicas, psicológicas, emocionales y lúdicas. Las mismas, buscan compartir experiencias, apoyo mutuo y lograr construir vínculos y sentido de pertenencia.

Cabe recordar que el Club Digital nació como propuesta del Instituto de Asistencia Social (IAS) y la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a través del cual convoca a niños, jóvenes y familias a compartir espacios formativos, recreativos y de contención comunitaria.

Natalia Bangertes, integrante del equipo interdisciplinario del Club, explicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), que “este espacio surgió en base a una necesidad por parte de los tutores acompañantes, quienes no tenían tarea para realizar mientras esperaban el desarrollo de la jornada, entonces, se trabajó en brindarles una propuesta”.

“Se trata de realizar una actividad completa, es decir, que incluya lo físico, emocional, psicológico y lúdico, mediante la utilización de variadas herramientas”, agregó.

Asimismo, remarcó que este espacio busca “brindar seguridad y la posibilidad de que puedan conectar entre ellos, se cuenten experiencias, compartan tips y se sientan identificados entre pares, creando lazos y sentido de pertenencia en el grupo”.

Por su parte, Florencia Vera, parte del equipo interdisciplinario del IAS y del club digital, comentó que en la jornada de este martes “se dejaron de lado las propuestas tecnológicas y se trabajó con los niños con bloques”.

“La consigna era que, a través de su interpretación, debían dibujar su ciudad, obteniendo así variadas figuras”, agregó.

También, señaló que se trabajaron “con témperas y con otras herramientas que salen un poco del mundo tecnológico”.



