Calamitoso estado de las rutas nacionales 81 y 95

El deterioro y el abandono de las rutas nacionales 81 y 95 ya no pueden ser ignorados. Son corredores fundamentales para nuestra provincia, utilizados todos los días por trabajadores, productores, transportistas y familias formoseñas.

Y ante esta realidad hay una pregunta que merece una respuesta: ¿qué están haciendo los legisladores nacionales libertarios por Formosa?

El diputado nacional Atilio Basualdo y el senador nacional Francisco Paoltroni, referentes del espacio libertario y con llegada al Gobierno Nacional, deberían utilizar esa representación para gestionar soluciones concretas para nuestra provincia.

No alcanza con acompañar al Gobierno Nacional desde una banca. Porque no defender los intereses de los formoseños?

Las rutas 81 y 95 son de jurisdicción nacional. Su mantenimiento y recuperación requieren respuestas del Estado Nacional. Por eso esperamos que quienes hoy tienen llegada a la Casa Rosada levanten la voz, gestionen las obras y reclamen los recursos que nuestras rutas necesitan.

Cuando se trata de la seguridad y la vida de quienes transitan diariamente por estas rutas, el silencio también es una posición política.

Formosa necesita representantes que gestionen para Formosa. Las bancas nacionales deben servir para defender a nuestra provincia, no solamente para acompañar decisiones tomadas desde Buenos Aires.



