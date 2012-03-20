El Hospital de la Madre y la Mujer incorporó tecnología automatizada para el estudio de la fertilidad masculina

El nuevo analizador de semen permite evaluar de manera objetiva y precisa distintos parámetros vinculados con la cantidad, movilidad, morfología y funcionalidad de los espermatozoides, fortaleciendo la capacidad diagnóstica del sistema público provincial de salud.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, incorporó al Hospital de la Madre y la Mujer, un analizador automatizado de semen destinado principalmente al estudio de la función espermática y la evaluación de la fertilidad masculina.

El nuevo equipamiento utiliza tecnología optoelectrónica, algoritmos de análisis y microscopía por video para procesar las muestras y obtener información detallada sobre diferentes características del semen.

En ese sentido, el director del Laboratorio Provincial de Referencia, el bioquímico José Chiacchio, destacó la importancia que representa la incorporación de esta tecnología para ampliar la capacidad diagnóstica disponible en la salud pública provincial.

“El espermiograma constituye una herramienta fundamental dentro de la evaluación de la salud reproductiva masculina, ya que aporta información sobre diferentes parámetros espermáticos que contribuyen al estudio de posibles alteraciones vinculadas con la fertilidad”, explicó.

Asimismo, señaló que “la automatización del procedimiento aporta mayor estandarización al análisis de las muestras y permite obtener mediciones objetivas de parámetros como concentración, movilidad y morfología espermática, información que posteriormente debe ser interpretada por los profesionales dentro de la evaluación integral de cada paciente”.

Entre los parámetros que permite determinar el equipo se encuentran la concentración espermática —expresada en millones por mililitro—, el número total de espermatozoides, la motilidad total, progresiva y no progresiva, así como la proporción de espermatozoides inmóviles.

También posibilita establecer la concentración de espermatozoides móviles (MSC), la concentración de espermatozoides progresivamente móviles (PMSC), la morfología, la velocidad y otros índices relacionados con la funcionalidad espermática.

La incorporación de este equipamiento amplía el acceso de la población a estudios especializados dentro del sistema público provincial y fortalece la capacidad de respuesta ante consultas relacionadas con la salud reproductiva y las dificultades para lograr un embarazo.

Al respecto, Chiacchio remarcó que “contar con esta tecnología en el sistema público permite fortalecer el estudio de la fertilidad masculina, mediante una herramienta diagnóstica de mayor complejidad que aporta información precisa para orientar, cuando corresponda, otros estudios complementarios, el seguimiento y las alternativas terapéuticas”.

La incorporación se enmarca en la política sanitaria que lleva adelante el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, orientada a fortalecer de manera permanente los servicios públicos de salud mediante equipamiento y tecnología que amplían la capacidad diagnóstica y mejoran el acceso de la comunidad a prestaciones especializadas.



